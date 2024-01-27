https://sputniknews.com.tr/20240127/almanya-leningrad-ablukasinin-tum-sorumlulugunu-kabul-ediyoruz-1080098736.html
Almanya: Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz
Almanya: Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T15:23+0300
2024-01-27T15:23+0300
2024-01-27T15:23+0300
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almanya
almanya dışişleri bakanlığı
leningrad kuşatması
petersburg
ikinci dünya savaşı
leningrad
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Almanya, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası sırasında Alman birliklerinin işlediği suçlara ilişkin tüm tarihi sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer aldı:Petersburg'da ablukadan kurtulanlarla gençlik temsilcileri arasında toplantılar düzenlenmesini destek verdiğine dair bir cümleye de yer verilen açıklamada Dışişleri Bakanlığı, ablukanın anısının korunması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, leningrad kuşatması, petersburg, ikinci dünya savaşı, leningrad
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, leningrad kuşatması, petersburg, ikinci dünya savaşı, leningrad
Almanya: Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi.
Almanya, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası sırasında Alman birliklerinin işlediği suçlara ilişkin tüm tarihi sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer aldı:
Almanya İkinci Dünya Savaşında işlenen savaş suçlarının dehşetinin hatırlanmasından yanadır ve Alman Wehrmacht'ının Leningrad'da işlediği suçlara ilişkin tarihi sorumluluğunu kabul etmektedir. Federal Hükümet, uzlaşma ve hatırlamanın bir işareti olarak Petersburg'daki hastanenin modernizasyonunu mali olarak desteklemektedir.
Petersburg'da ablukadan kurtulanlarla gençlik temsilcileri arasında toplantılar düzenlenmesini destek verdiğine dair bir cümleye de yer verilen açıklamada Dışişleri Bakanlığı, ablukanın anısının korunması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.