https://sputniknews.com.tr/20240127/almanya-leningrad-ablukasinin-tum-sorumlulugunu-kabul-ediyoruz-1080098736.html

Almanya: Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz

Almanya: Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası'nın tüm sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T15:23+0300

2024-01-27T15:23+0300

2024-01-27T15:23+0300

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almanya

almanya dışişleri bakanlığı

leningrad kuşatması

petersburg

ikinci dünya savaşı

leningrad

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Almanya, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Leningrad Ablukası sırasında Alman birliklerinin işlediği suçlara ilişkin tüm tarihi sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer aldı:Petersburg'da ablukadan kurtulanlarla gençlik temsilcileri arasında toplantılar düzenlenmesini destek verdiğine dair bir cümleye de yer verilen açıklamada Dışişleri Bakanlığı, ablukanın anısının korunması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, leningrad kuşatması, petersburg, ikinci dünya savaşı, leningrad