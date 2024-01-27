https://sputniknews.com.tr/20240127/afganistandaki-ucak-kazasindan-sag-kurtulanlar-moskovaya-ulasti-1080089023.html

Afganistan'daki uçak kazasından sağ kurtulanlar Moskova’ya ulaştı

Afganistan'daki uçak kazasından sağ kurtulanlar Moskova’ya ulaştı

Afganistan'da düştüğü belirtilen Falcon 10 uçağında sağ kurtulan 2’si pilot ve 2’si doktor dört Rus vatandaşının Moskova'ya ulaştığı bildirildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T01:40+0300

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Sputnik’e konuşan pilot Arkadiy Graçev, kazanın teknik sorunlardan kaynaklandığını belirterek, uçağın düşmediğini, mürettebatın onu dağın zirvesine indirmeyi başardığını söyledi.Graçev, “1.5 gün soğukta kaldık, ayakkabı bağcıklarını yakıp ısınmak zorunda kaldık, sonra doktorlar bizi dışarı çıkarmaya başladı. 4 bin metre yükseklikten derin kar altında çıkarıldık, Yaklaşık beş saat boyunca köye doğru yürüdük” dedi.Pilot ayrıca Afgan medyasında, ‘uçakta bir milyon dolardan fazla nakit para olduğu ve kazadan sonra çalındığı’ yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagina-ulasildi-on-bilgilere-gore-4-kisi-hayatta-1079883518.html

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afganistan, rus uçağı, rus savaş uçağı, falcon, moskova, moskova