https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagina-ulasildi-on-bilgilere-gore-4-kisi-hayatta-1079883518.html
Afganistan'da düşen Rus uçağına ulaşıldı: Ön bilgilere göre 4 kişi hayatta
Afganistan'da düşen Rus uçağına ulaşıldı: Ön bilgilere göre 4 kişi hayatta
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), kurtarma ekiplerinin Afganistan'da düşen Falcon 10 uçağına ulaştığını, ön belirlemelere göre 4 kişinin... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T19:04+0300
2024-01-21T19:04+0300
2024-01-21T19:04+0300
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Rosaviatsiya’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Afganistan’daki Rus Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye göre, yerel kara arama kurtarma ekipleri Falcon 10 uçağına ulaştı” ifadelerine yer verildi.Ön bilgilere göre uçakta bulunan 6 kişiden 4’ünün yaralı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2 kişinin akıbetini belirleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.Rosaviatsiya, Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı. Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.Rus havacılık çevrelerinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, kazanın kuvvetli karşı rüzgar nedeniyle uçağın yakıtının erken tüketmesinden kaynaklanabileceğini söylemişti.Rusya Soruşturma Komitesi, trafik güvenliği ve hava araçları işletmek kurallarının ihlali gerekçesiyle 2 veya daha fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili ceza davası başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagiyla-ilgili-taliban-yonetiminden-ilk-aciklama-geldi-1079871411.html
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rusya, afganistan, uçak, uçak kazası
Afganistan'da düşen Rus uçağına ulaşıldı: Ön bilgilere göre 4 kişi hayatta
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), kurtarma ekiplerinin Afganistan'da düşen Falcon 10 uçağına ulaştığını, ön belirlemelere göre 4 kişinin hayatta olduğunu duyurdu.
Rosaviatsiya’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Afganistan’daki Rus Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye göre, yerel kara arama kurtarma ekipleri Falcon 10 uçağına ulaştı” ifadelerine yer verildi.
Ön bilgilere göre uçakta bulunan 6 kişiden 4’ünün yaralı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2 kişinin akıbetini belirleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Rosaviatsiya, Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı. Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.
Rus havacılık çevrelerinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, kazanın kuvvetli karşı rüzgar nedeniyle uçağın yakıtının erken tüketmesinden kaynaklanabileceğini söylemişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, trafik güvenliği ve hava araçları işletmek kurallarının ihlali gerekçesiyle 2 veya daha fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili ceza davası başlattı.