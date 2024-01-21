https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagina-ulasildi-on-bilgilere-gore-4-kisi-hayatta-1079883518.html

Afganistan'da düşen Rus uçağına ulaşıldı: Ön bilgilere göre 4 kişi hayatta

Afganistan'da düşen Rus uçağına ulaşıldı: Ön bilgilere göre 4 kişi hayatta

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), kurtarma ekiplerinin Afganistan'da düşen Falcon 10 uçağına ulaştığını, ön belirlemelere göre 4 kişinin... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T19:04+0300

2024-01-21T19:04+0300

2024-01-21T19:04+0300

dünya

rusya

afganistan

uçak

uçak kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079866940_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_b490f885983c81d010ed2e23cebf41b6.jpg

Rosaviatsiya’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Afganistan’daki Rus Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye göre, yerel kara arama kurtarma ekipleri Falcon 10 uçağına ulaştı” ifadelerine yer verildi.Ön bilgilere göre uçakta bulunan 6 kişiden 4’ünün yaralı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2 kişinin akıbetini belirleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.Rosaviatsiya, Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı. Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.Rus havacılık çevrelerinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, kazanın kuvvetli karşı rüzgar nedeniyle uçağın yakıtının erken tüketmesinden kaynaklanabileceğini söylemişti.Rusya Soruşturma Komitesi, trafik güvenliği ve hava araçları işletmek kurallarının ihlali gerekçesiyle 2 veya daha fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili ceza davası başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/afganistanda-dusen-rus-ucagiyla-ilgili-taliban-yonetiminden-ilk-aciklama-geldi-1079871411.html

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, afganistan, uçak, uçak kazası