https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-kongresi-islak-imzali-kararin-aslini-gormek-istedi-iddiasina-iliskin-aciklama-1080104834.html

'ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

'ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'TBMM kararı, Cumhurbaşkanı onayı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T19:26+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresinin, ıslak imzalı kararın aslını görmek istediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Antlaşması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO'nun kurucu anlaşması) dahil 200'den fazla çok taraflı anlaşmada, "depozitör" yani belgeleri saklayan ülke konumunda olduğuna dikkat çekildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'TBMM kararı, Cumhurbaşkanı onayı ve ⁠Resmi Gazetede yayınlamamız yeterli görülmediği için ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek isted.' iddiası doğru değildir." ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html

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