https://sputniknews.com.tr/20240126/zaharova-sirbistan-rusyayla-ortakliktan-vazgecmiyor-1080062611.html
Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor
Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'ın Rusya'yla ortaklık bağlarından vazgeçmediğini ve dışarıdan uygulanan hibrit nüfuza karşı... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T12:34+0300
2024-01-26T12:34+0300
2024-01-26T12:34+0300
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Sırbistan'da yayın yapan Politika gazetesine demeç veren Zaharova, Sırbistan'ın ulusal çıkarlarını koruyan ve Rusya ile ortaklıktan vazgeçmeyen sorumlu bir devlet örneği sergilediğini vurguladı.Zaharova, "Sırplar toplumsal çalkantıların nelere yol açabileceğini çok iyi hatırlıyor. Deneyimler, dışarıdan gelen emirlere göre hareket eden radikal unsurların aşırıcı davranışlarının, devlet sisteminin çöküşü ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda karar verme yeteneğinin kaybı da dahil en feci sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor" dedi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Sırbistan liderliğinin, Belgrad'ı bağımsızlığını feda etmeye ve ulusal gurur ve kimliğini terk etmeye zorlayanların yolundan gitmesini değil, ülkenin gerçek çıkarlarını gözetmeye devam etmesini içtenlikle diliyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/zaharova-washingtonun-ukraynaya-tahsis-ettigi-fonlar-abdye-iade-ediliyor-1079636605.html
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sırbistan, rusya - sırbistan ilişkileri, rusya, mariya zaharova, balkan
sırbistan, rusya - sırbistan ilişkileri, rusya, mariya zaharova, balkan
Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'ın Rusya'yla ortaklık bağlarından vazgeçmediğini ve dışarıdan uygulanan hibrit nüfuza karşı koyduğunu söyledi.
Sırbistan'da yayın yapan Politika gazetesine demeç veren Zaharova, Sırbistan'ın ulusal çıkarlarını koruyan ve Rusya ile ortaklıktan vazgeçmeyen sorumlu bir devlet örneği sergilediğini vurguladı.
Zaharova, "Sırplar toplumsal çalkantıların nelere yol açabileceğini çok iyi hatırlıyor. Deneyimler, dışarıdan gelen emirlere göre hareket eden radikal unsurların aşırıcı davranışlarının, devlet sisteminin çöküşü ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda karar verme yeteneğinin kaybı da dahil en feci sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor" dedi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Sırbistan liderliğinin, Belgrad'ı bağımsızlığını feda etmeye ve ulusal gurur ve kimliğini terk etmeye zorlayanların yolundan gitmesini değil, ülkenin gerçek çıkarlarını gözetmeye devam etmesini içtenlikle diliyoruz" diye ekledi.