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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/zaharova-sirbistan-rusyayla-ortakliktan-vazgecmiyor-1080062611.html
Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor
Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'ın Rusya'yla ortaklık bağlarından vazgeçmediğini ve dışarıdan uygulanan hibrit nüfuza karşı... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
sırbistan
rusya - sırbistan ilişkileri
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mariya zaharova
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Sırbistan'da yayın yapan Politika gazetesine demeç veren Zaharova, Sırbistan'ın ulusal çıkarlarını koruyan ve Rusya ile ortaklıktan vazgeçmeyen sorumlu bir devlet örneği sergilediğini vurguladı.Zaharova, "Sırplar toplumsal çalkantıların nelere yol açabileceğini çok iyi hatırlıyor. Deneyimler, dışarıdan gelen emirlere göre hareket eden radikal unsurların aşırıcı davranışlarının, devlet sisteminin çöküşü ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda karar verme yeteneğinin kaybı da dahil en feci sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor" dedi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Sırbistan liderliğinin, Belgrad'ı bağımsızlığını feda etmeye ve ulusal gurur ve kimliğini terk etmeye zorlayanların yolundan gitmesini değil, ülkenin gerçek çıkarlarını gözetmeye devam etmesini içtenlikle diliyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/zaharova-washingtonun-ukraynaya-tahsis-ettigi-fonlar-abdye-iade-ediliyor-1079636605.html
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sırbistan, rusya - sırbistan ilişkileri, rusya, mariya zaharova, balkan

Zaharova: Sırbistan, Rusya'yla ortaklıktan vazgeçmiyor

12:34 26.01.2024
© Sputnik / Павел БедняковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan'ın Rusya'yla ortaklık bağlarından vazgeçmediğini ve dışarıdan uygulanan hibrit nüfuza karşı koyduğunu söyledi.
Sırbistan'da yayın yapan Politika gazetesine demeç veren Zaharova, Sırbistan'ın ulusal çıkarlarını koruyan ve Rusya ile ortaklıktan vazgeçmeyen sorumlu bir devlet örneği sergilediğini vurguladı.
Zaharova, "Sırplar toplumsal çalkantıların nelere yol açabileceğini çok iyi hatırlıyor. Deneyimler, dışarıdan gelen emirlere göre hareket eden radikal unsurların aşırıcı davranışlarının, devlet sisteminin çöküşü ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda karar verme yeteneğinin kaybı da dahil en feci sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Sırbistan liderliğinin, Belgrad'ı bağımsızlığını feda etmeye ve ulusal gurur ve kimliğini terk etmeye zorlayanların yolundan gitmesini değil, ülkenin gerçek çıkarlarını gözetmeye devam etmesini içtenlikle diliyoruz" diye ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Zaharova: Washington'un Ukrayna'ya tahsis ettiği fonlar ABD’ye iade ediliyor
14 Ocak, 17:39
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