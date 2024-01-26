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Yeni keşfedilen asteroid 27 Ocak’ta Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacak
Yeni keşfedilen asteroid 27 Ocak’ta Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacak
Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, 27 Ocak’ta Dünya'ya, Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye yaklaşacak. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak. Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/nasa-10000000000000000-dolar-degerindeki-asteroid-icin-yola-cikti--1076335783.html
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Yeni keşfedilen asteroid 27 Ocak’ta Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacak

02:07 26.01.2024
© Fotoğraf : Pixabay/CharlVeraAsteroid
Asteroid - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Fotoğraf : Pixabay/CharlVera
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Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, 27 Ocak’ta Dünya'ya, Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye yaklaşacak.
Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.
NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak. Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.
Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.
Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.
Asteroid 16 Psyche - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
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