https://sputniknews.com.tr/20231014/nasa-10000000000000000-dolar-degerindeki-asteroid-icin-yola-cikti--1076335783.html

NASA, 10.000.000.000.000.000 dolar değerindeki asteroid için yola çıktı

NASA, 10.000.000.000.000.000 dolar değerindeki asteroid için yola çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi olarak 10,000 katrilyon dolar değerindeki materyala sahip olan asteroide ulaşmak için yola çıktı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T16:11+0300

2023-10-14T16:11+0300

2023-10-14T16:11+0300

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NASA, yazın duyurduğu ve 10.000.000.000.000.000 dolar değerinde değerli metallerle dolu olduğu söylenen 16 Psyche adlı asteroide doğru yola çıkacağını duyurmuştu. Dün (13 Ekim) uzun zamandır beklenen görev başladı ve uzay aracı gökyüzüne gönderilirdi. Uzay aracı Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında yer alan asteroide ulaşmak için 2,2 milyar mil (3,5 milyar km) yol kat edecek.Uzay aracı, SpaceX aracıyla uzaya gönderildi fakat mesafenin çok uzun olması nedeniyle roketin 2029'a kadar hedefine ulaşması beklenmiyor. Mayıs 2026'da aracın Mars'ı geçerken küçük bir hız artışı alacağını bildirdi. Güneş sisteminde metal bakımından zengin 9 asteroid olduğu biliniyor. Bunların arasında ise 16 Psyche asteroiti en büyük ve eski asteroitlerden biri olarak öne çıkıyor. NASA Bilim Misyonu Direktörü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox neden 16 Psyche'nin seçildiği hakkında, "Psyche açık ara en büyük asteroid. Ayrıca diğer küçük asteroidlerin kendilerine çarpan nesneler tarafından değiştirilmiş olma olasılığı daha yüksekken, büyük olanın tamamen değişmemiş olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. NASA'nın açıklamalarına göre asteroid 280 km genişliğinde ve 232 km uzunluğunda, yüzey alanının ise 165.800 km kare olduğu belirtiliyor. Ayrıca asteroidin toplam hacminin yüzde 30 ila 60'ının metal olduğu tahmin ediliyor. Bu da asteroidi oldukça değerli kılıyor.Asteroidin içeriği şaşırtıcı bir değere sahip olsa da, NASA Psyche asteroidine sadece 'değerli metallerini toplamak için değil', gezegen çekirdekleri ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgi edinmek için gideceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/cok-onemli-bulgular-elde-edildi-en-tehlikeli-asteroid-yasamin-nasil-basladigina-isik-tutacak-1076310594.html

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