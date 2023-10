https://sputniknews.com.tr/20231013/cok-onemli-bulgular-elde-edildi-en-tehlikeli-asteroid-yasamin-nasil-basladigina-isik-tutacak-1076310594.html

Çok önemli bulgular elde edildi: En tehlikeli asteroid yaşamın nasıl başladığına ışık tutacak

Çok önemli bulgular elde edildi: En tehlikeli asteroid yaşamın nasıl başladığına ışık tutacak

NASA, 4,5 milyar yıllık bir asteroid olan Bennu'nun 'yaşamın yapı taşlarını' içerebileceğini keşfetti. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

4,5 milyar yıllık Bennu asteroiti, dünyanın yanından sık sık geçen küçük bir asteroit parçası olarak Dünya'nın on binlerce yıl önce nasıl oluştuğuna dair hayati bilgiler sağlayabilir. NASA'nın 2016 yılında gönderdiği ve 2018 yılında Bennu'ya ulaşan uzay aracı OSIRIS-REx, 2023 yılının Eylül ayında dünyaya döndü. O zamandan itibaren kayadan bazı örnekleri inceleyen bilim adamları şimdiden ilginç keşifler yaptılar.Açıklamalara göre, çökeltiler incelendi ve örneklerin içinde karbon ve su tespit edildi. Bu gelişme NASA'nın ifadesiyle 'Dünya'daki yaşamın yapı taşlarının bu kayada bulunabileceğine' işaret ediyor. NASA Başkanı Bill Nelson, uzay aracı OSIRIS-REx'in getirdiği parçaların şu ana kadar Dünya'ya gelen en büyük karbon zengini asteroid örneği olduğunu ve bilim insanlarının gelecek nesiller için yaşamın kökenlerini araştırmasına yardımcı olacağını söyledi. Numunenin hangi asteroitlerin dünyayı tehdit ettiğini de gösterebileceğini sözlerine ekleyen Nelson, "NASA'da yaptığımız hemen her şey kim olduğumuza ve nereden geldiğimize dair soruları yanıtlamaya yöneliktir. OSIRIS-REx gibi NASA misyonları, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı geliştirirken, bize ötesinde neler olduğuna dair bir fikir verecektir. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir bilim" ifadelerini kullandı.OSIRIS-REx misyonu 2020 yılında Bennu'dan kaya ve toz topladı ve örnek şu anda NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde analiz ediliyor. Bennu, 'dünyanın en tehlikeli asteroidi' olarak tanımlanıyor.Bazı medya kuruluşlarına ve kurumlara göre, Bennu'nun 160 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali var. NASA'ya göre, bu kayayla ilgili sırlar önümüzdeki birkaç on yıl içinde ortaya çıkabilir.NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Lori Glaze, çökeltiler hakkında "Aslında Bennu'dan gezegenimizi savunmamıza yardımcı olacak inanılmaz miktarda şey öğrendik." açıklamasını yaptı. Arizona Üniversitesi Tucso'da OSIRIS-REx baş araştırmacısı olan Dante Lauretta ise, "Yıllar süren özverili işbirliği ve en ileri bilim sayesinde mümkün olan bu keşifler, bizi yalnızca göksel komşuluğumuzu değil, aynı zamanda yaşamın başlangıcı için potansiyeli de anlama yolculuğuna itiyor" dedi.

