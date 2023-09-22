https://sputniknews.com.tr/20230922/nasanin-osiris-rex-kapsulu-2-yil-aradan-sonra-bennu-asteroidinin-toz-ornekleriyle-dunyaya-donuyor-1075686027.html
NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor
NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor
NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu asteroitinden alınan bir avuç toz örneğini Dünya’ya getiriyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T16:37+0300
2023-09-22T16:37+0300
2023-09-22T16:37+0300
dünya
video
nasa
asteroid
toz
kapsül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075686121_0:236:1869:1287_1920x0_80_0_0_8c9305e8342c157572811a876f57b4d2.png
NASA’nın 2016'da fırlatılan Bennu asteroidinden kayaç örneği almakla görevlendirilen Osiris-Rex kapsülü, 20 Ekim 2020'de kısa süreliğine asteroide inmişti.24 Eylül 2023'te Bennu'dan topladığı örnekleri Dünya’ya inmesi planlanıyor.Kapsül sayesinde “nereden geliyoruz ve dünya nasıl oluştu?” sorusuna yanıt bulunabileceğini söyleyen araştırmacılar, “Asteroit Bennu'dan alınan 250 gramlık kayaç örneğini Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyale, hatta belki Güneş sistemimizden önce var olan bazı tanelere bakacağız" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075686121_0:61:1869:1462_1920x0_80_0_0_190b395d5e8790908833c90590d60906.png
NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor
NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor
2023-09-22T16:37+0300
true
PT0M40S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, nasa, asteroid, toz, kapsül, видео
video, nasa, asteroid, toz, kapsül, видео
NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor
Abone ol
NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu asteroitinden alınan bir avuç toz örneğini Dünya’ya getiriyor.
NASA’nın 2016'da fırlatılan Bennu asteroidinden kayaç örneği almakla görevlendirilen Osiris-Rex kapsülü, 20 Ekim 2020'de kısa süreliğine asteroide inmişti.
24 Eylül 2023'te Bennu'dan topladığı örnekleri Dünya’ya inmesi planlanıyor.
Kapsül sayesinde “nereden geliyoruz ve dünya nasıl oluştu?” sorusuna yanıt bulunabileceğini söyleyen araştırmacılar, “Asteroit Bennu'dan alınan 250 gramlık kayaç örneğini Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyale, hatta belki Güneş sistemimizden önce var olan bazı tanelere bakacağız" dedi.