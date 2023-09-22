https://sputniknews.com.tr/20230922/nasanin-osiris-rex-kapsulu-2-yil-aradan-sonra-bennu-asteroidinin-toz-ornekleriyle-dunyaya-donuyor-1075686027.html

NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor

NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor

NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu asteroitinden alınan bir avuç toz örneğini Dünya’ya getiriyor. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

video

nasa

asteroid

toz

kapsül

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NASA’nın 2016'da fırlatılan Bennu asteroidinden kayaç örneği almakla görevlendirilen Osiris-Rex kapsülü, 20 Ekim 2020'de kısa süreliğine asteroide inmişti.24 Eylül 2023'te Bennu'dan topladığı örnekleri Dünya’ya inmesi planlanıyor.Kapsül sayesinde “nereden geliyoruz ve dünya nasıl oluştu?” sorusuna yanıt bulunabileceğini söyleyen araştırmacılar, “Asteroit Bennu'dan alınan 250 gramlık kayaç örneğini Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyale, hatta belki Güneş sistemimizden önce var olan bazı tanelere bakacağız" dedi.

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2023

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NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor NASA’nın Osiris-Rex kapsülü, 2 yıl aradan sonra Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor 2023-09-22T16:37+0300 true PT0M40S

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video, nasa, asteroid, toz, kapsül, видео