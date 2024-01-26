Ülkede çetelere karşı 'savaş' ilan edilmişti: '1 milyar dolarlık uyuşturucu' imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240126/ulkede-cetelere-karsi-savas-ilan-edilmisti-1-milyar-dolarlik-uyusturucu-imha-edildi-1080056562.html
Ülkede çetelere karşı 'savaş' ilan edilmişti: '1 milyar dolarlık uyuşturucu' imha edildi
Ülkede çetelere karşı 'savaş' ilan edilmişti: '1 milyar dolarlık uyuşturucu' imha edildi
Güney Amerika ülkesi Ekvador, ele geçirdiği 21,5 ton uyuşturucuyu imha etti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:57+0300
2024-01-26T10:19+0300
dünya
ekvador
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
kartel savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079501025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e620ab6f8556b1cb416e81c2fee84b0.jpg
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta kırsal alandaki bir çiftlikte 21,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ve ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu imhasının gerçekleştiğini bildirdi.Uyuşturucunun uluslararası piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu vurgulanan açıklamada, uyuşturucunun başarıyla imha edilmesinin 11 saati bulduğu ifade edildi.Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 uzun namlulu silah ile 5 bin 400 merminin de ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.Narkotikle Mücadele Ulusal Müdürü Wiliam Villarroel de açıklamasında, el konulan uyuşturucunun birden fazla suç örgütüne ait olabileceğini, bu sebeple uyuşturucu kaçakçılarının 'büyük darbe' aldığını söyledi.OHAL ilan edilmiştiÜlke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.OHAL kapsamında 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.Ayrıca sosyal medyada, çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istediklerini dile getirdikleri görüntüler paylaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/tartismali-esequibo-bolgesi-icin-venezuella-ve-guyana-masaya-oturdu--1080055675.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079501025_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d438cf4dac9986dae75b888d8d5a2cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekvador, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, kartel savaşı
ekvador, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, kartel savaşı

Ülkede çetelere karşı 'savaş' ilan edilmişti: '1 milyar dolarlık uyuşturucu' imha edildi

09:57 26.01.2024 (güncellendi: 10:19 26.01.2024)
© AP Photo / Dolores OchoaOHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Abone ol
Güney Amerika ülkesi Ekvador, ele geçirdiği 21,5 ton uyuşturucuyu imha etti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta kırsal alandaki bir çiftlikte 21,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ve ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu imhasının gerçekleştiğini bildirdi.
Uyuşturucunun uluslararası piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu vurgulanan açıklamada, uyuşturucunun başarıyla imha edilmesinin 11 saati bulduğu ifade edildi.
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 uzun namlulu silah ile 5 bin 400 merminin de ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Narkotikle Mücadele Ulusal Müdürü Wiliam Villarroel de açıklamasında, el konulan uyuşturucunun birden fazla suç örgütüne ait olabileceğini, bu sebeple uyuşturucu kaçakçılarının 'büyük darbe' aldığını söyledi.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
OHAL kapsamında 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Ayrıca sosyal medyada, çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istediklerini dile getirdikleri görüntüler paylaşılmıştı.
Venezüella - Guyama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
DÜNYA
Tartışmalı Esequibo bölgesi için Venezüella ve Guyana masaya oturdu
09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала