https://sputniknews.com.tr/20240126/tartismali-esequibo-bolgesi-icin-venezuella-ve-guyana-masaya-oturdu--1080055675.html

Tartışmalı Esequibo bölgesi için Venezüella ve Guyana masaya oturdu

Tartışmalı Esequibo bölgesi için Venezüella ve Guyana masaya oturdu

Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Guyana Dışişleri Bakanı Hugh Todd, Brezilya'nın ev sahipliğinde, petrol zengini Esequibo bölgesindeki gerilimi ele... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T09:38+0300

2024-01-26T09:38+0300

2024-01-26T09:38+0300

dünya

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venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezüella dışişleri bakanlığı

venezüella ordusu

esequibo

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İki bakan, başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın arabulucuğunda görüştü. Saraydan yapılan açıklamada, iki komşu ülke Venezüella ve Guyana'nın, 'tehdit etmeden diyalog kurmayı ve 1966 Cenevre Anlaşmasını da tartışmayı' taahhüt ettikleri bildirildi.VenezüellaDışişleri Bakanı Gil, Brezilya'ya teşekkür ederek, "Venezüella tarafı sunum yaptı ve biz 1966 Anlaşması dahil uluslararası hukukla ilgili her şeyin ele alınması konusunda Guyana ile mutabakata vardık." ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için uluslararası hukuk çerçevesinde bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Gil, "Diplomatik kanallar aracılığıyla konuşmaya devam edilmesi hususunda hemfikiriz ve taraflardan hiçbiri bir diğerine tehditle yaklaşmayacağını ve güç kullanımına başvurmayacağını teyit etti." diye konuştu.Guyana Dışişleri Bakanı Todd ise toplantıdan ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Ekonomik işbirliği, iklim kriziyle mücadele ve organize suça karşı birlikte çalışma imkanlarının oluşması için ilk adımları attık." değerlendirmesinde bulundu.İki ülkenin barış ve refahına işaret eden Todd, "Bu gayet iyi bir başlangıç oldu, çünkü tanışabildik, konuşabildik ve fikirlerimizi paylaşabildik." şeklinde konuştu.İki ülke devlet başkanları da bir araya gelmiştiVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, 15 Aralık'ta Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bir araya gelmişti.Guyana ve Venezüella, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için 'güç kullanmama' konusunda anlaşmıştı.Venezüella'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezüella yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

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venezüella, guyana, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, venezüella ordusu, esequibo