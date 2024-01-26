https://sputniknews.com.tr/20240126/trt-sampiyonlar-ligi-yayin-haklari-icin-100-milyon-euro-teklif-verdi-iddiasina-iliskin-aciklama-1080051232.html

'TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdi' iddiasına ilişkin açıklama

'TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdi' iddiasına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiasına ilişkin "Söz konusu yayın... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T01:56+0300

2024-01-26T01:56+0300

2024-01-26T01:56+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

trt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını aldığı hatırlatıldı."TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, trt