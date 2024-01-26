https://sputniknews.com.tr/20240126/trt-sampiyonlar-ligi-yayin-haklari-icin-100-milyon-euro-teklif-verdi-iddiasina-iliskin-aciklama-1080051232.html
'TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdi' iddiasına ilişkin açıklama
'TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdi' iddiasına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiasına ilişkin "Söz konusu yayın... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:56+0300
2024-01-26T01:56+0300
2024-01-26T01:56+0300
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
trt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını aldığı hatırlatıldı."TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, trt
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, trt
'TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdi' iddiasına ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiasına ilişkin "Söz konusu yayın hakları için sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" aıçıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını aldığı hatırlatıldı.
"TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu yayın hakları için sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yayın hakları maliyeti, TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeydedir. TRT, Türk futboluna desteğinin bir göstergesi olarak, Türk takımı maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak halkımızın hizmetine sunacaktır."