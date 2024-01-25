https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html

UEFA maçlarının şifresiz yayınlanacağı adres belli oldu

UEFA maçlarının şifresiz yayınlanacağı adres belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu 'tabii'de yayınlanacak. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T18:47+0300

2024-01-25T18:47+0300

2024-01-25T19:24+0300

spor

trt

uefa

uefa avrupa ligi

uefa şampiyonlar ligi

dijital

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075670516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_31c952363e509af70daac90a7aa30a19.jpg

TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu 'tabii' üzerinden izlenebileceği bildirildi.TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231218/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1078577185.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa maçları hangi kanalda, uefa maçları şifresiz, uefa maçları trtde, uefa maçları kaç sezan trtde