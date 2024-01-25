https://sputniknews.com.tr/20240125/uefa-maclarinin-yayinlanacagi-adres-belli-oldu-1080043406.html
UEFA maçlarının şifresiz yayınlanacağı adres belli oldu
UEFA maçlarının şifresiz yayınlanacağı adres belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu 'tabii'de yayınlanacak. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T18:47+0300
2024-01-25T18:47+0300
2024-01-25T19:24+0300
spor
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uefa
uefa avrupa ligi
uefa şampiyonlar ligi
dijital
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TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu 'tabii' üzerinden izlenebileceği bildirildi.TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231218/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1078577185.html
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uefa maçları hangi kanalda, uefa maçları şifresiz, uefa maçları trtde, uefa maçları kaç sezan trtde
uefa maçları hangi kanalda, uefa maçları şifresiz, uefa maçları trtde, uefa maçları kaç sezan trtde
UEFA maçlarının şifresiz yayınlanacağı adres belli oldu
18:47 25.01.2024 (güncellendi: 19:24 25.01.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu 'tabii'de yayınlanacak.
TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.
TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu 'tabii' üzerinden izlenebileceği bildirildi.
TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak."