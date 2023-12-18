https://sputniknews.com.tr/20231218/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1078577185.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T15:30+0300
2023-12-18T15:30+0300
2023-12-18T15:30+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
uefa avrupa ligi kura çekimi
kura çekimi
kura
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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
https://sputniknews.com.tr/20230831/sampiyonlar-ligi-grup-maclari-ne-zaman-1075072364.html
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uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, kura çekimi, kura
uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, kura çekimi, kura
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.
Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)
PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)