https://sputniknews.com.tr/20231218/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1078577185.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:30+0300

2023-12-18T15:30+0300

2023-12-18T15:30+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

uefa avrupa ligi kura çekimi

kura çekimi

kura

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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

https://sputniknews.com.tr/20230831/sampiyonlar-ligi-grup-maclari-ne-zaman-1075072364.html

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