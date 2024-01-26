TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240126/tmsf-bir-sirketi-daha-satisa-cikardi-1080056074.html
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:49+0300
2024-01-26T09:49+0300
türkiye
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
aynes
aynes gıda aş
devir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240109/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talunun-ifadeleri-ortaya-cikti-teknemi-satmak-zorunda-kaldim-1079467486.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), aynes, aynes gıda aş, devir
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), aynes, aynes gıda aş, devir

TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

09:49 26.01.2024
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
Abone ol
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.

Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.
İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Teknemi satmak zorunda kaldım'
9 Ocak, 14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала