https://sputniknews.com.tr/20240126/tmsf-bir-sirketi-daha-satisa-cikardi-1080056074.html
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:49+0300
2024-01-26T09:49+0300
2024-01-26T09:49+0300
türkiye
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
aynes
aynes gıda aş
devir
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TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240109/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talunun-ifadeleri-ortaya-cikti-teknemi-satmak-zorunda-kaldim-1079467486.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), aynes, aynes gıda aş, devir
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), aynes, aynes gıda aş, devir
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.
Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.
İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.