https://sputniknews.com.tr/20240126/tmsf-bir-sirketi-daha-satisa-cikardi-1080056074.html

TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T09:49+0300

2024-01-26T09:49+0300

2024-01-26T09:49+0300

türkiye

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

aynes

aynes gıda aş

devir

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TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.

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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), aynes, aynes gıda aş, devir