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https://sputniknews.com.tr/20240109/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talunun-ifadeleri-ortaya-cikti-teknemi-satmak-zorunda-kaldim-1079467486.html
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Teknemi satmak zorunda kaldım'
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Teknemi satmak zorunda kaldım'
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı. Kıvanç... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T14:22+0300
2024-01-09T14:22+0300
türkiye
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Reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan geçtiğimiz Cuma günü tutuklanmıştı. Çiftin hakimlik ifadesi ortaya çıktı.'Can güvenliğimizden dolayı Gürcistan'a gittik'Beril Talu hakimlik ifadesinde, “Şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait 'Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Biz faaliyetlerimize devam ederken istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi. Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık. Zamanla borç aldığımız kişiler bize tehditvari konuşmaya başladılar. Kendilerini tahsilatçı olarak tanıtan kimi kişiler, bizi çocuğumuz üzerinden tehdit etmeye başladılar. Can güvenliğimizden dolayı 15 Ekim'de Gürcistan'a gittik. Gittiğimizin ertesi günü sosyal medya ve kimi haber sitelerinde eski arkadaşım olan bir muhabirin şahsımızı zan altında bırakacak ve tarafımızla ilgili dolandırıcı algısı oluşturacak kimi haberler yaptığını gördük. Eşim Gürcistan'dayken dahi şirket faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktaydı ancak haberler çok farklı yönlere gidince bizden alacaklı olan herkes suç duyurularında bulunmaya ve asparagas tweetler atmaya başladılar. Bunların artık sonu gelmiyordu. Bizim eşimle birlikte hiçbir şekilde bu kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük" dedi.'Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım'Kıvanç Talu ise, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı bazı projeler iptal edildi. Bu noktada ben kalan projeleri sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duydum. Bundan dolayı eşimin yakın çevresinden borç talep ettik. Aldığımız bu borçlarla hem önceki borçları hem de mevcut projelere dair nakit ihtiyacı karşıladık. Bir zaman sonra alacaklılar beni ve eşimi tehdit eder duruma geldiler. Biz bu borcu ödemek zorundaydık zira hepimiz aynı piyasada çalışıyorduk. Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim; borcu borçla kapatmaktaydım. Bu zamana kadar bir mal varlığına sahip olmamamın sebebi kazanmış olduğum parayı düzgün şekilde değerlendiremediğim içindir" dedi.'Anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar oldu'Talu ifadesinin devamında, “Eşim çevresinden sürekli borç istediği için alacaklılar çok yüksek oranlarda faiz talep etmeye başladılar. Hatta anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Zaten tarafım hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerin dilekçelerinde bu husus açıktır. Yurtdışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veya paralarını kaçırma kapsamında değil, eşim ve çocuğumun can güvenliğini sağlamak amacıylaydı. Zira eski bir muhabir balon bir haber yapmış, bunu duyan tüm alacaklılarımız dolandırıldığını düşünmüş, bize karşı suç duyuruları ve tehditlerde bulunmuşlardır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/gozaltina-alinan-talu-ciftinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-biz-degil-bize-para-verenler-suclu-1079351049.html
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kıvanç talu, beril talu, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı
kıvanç talu, beril talu, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Teknemi satmak zorunda kaldım'

14:22 09.01.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-
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Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı. Kıvanç Talu ifadesinde, “Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım” dedi.
Reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan geçtiğimiz Cuma günü tutuklanmıştı. Çiftin hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

'Can güvenliğimizden dolayı Gürcistan'a gittik'

Beril Talu hakimlik ifadesinde, “Şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait 'Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Biz faaliyetlerimize devam ederken istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi. Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık. Zamanla borç aldığımız kişiler bize tehditvari konuşmaya başladılar. Kendilerini tahsilatçı olarak tanıtan kimi kişiler, bizi çocuğumuz üzerinden tehdit etmeye başladılar. Can güvenliğimizden dolayı 15 Ekim'de Gürcistan'a gittik. Gittiğimizin ertesi günü sosyal medya ve kimi haber sitelerinde eski arkadaşım olan bir muhabirin şahsımızı zan altında bırakacak ve tarafımızla ilgili dolandırıcı algısı oluşturacak kimi haberler yaptığını gördük. Eşim Gürcistan'dayken dahi şirket faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktaydı ancak haberler çok farklı yönlere gidince bizden alacaklı olan herkes suç duyurularında bulunmaya ve asparagas tweetler atmaya başladılar. Bunların artık sonu gelmiyordu. Bizim eşimle birlikte hiçbir şekilde bu kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük" dedi.

'Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım'

Kıvanç Talu ise, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı bazı projeler iptal edildi. Bu noktada ben kalan projeleri sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duydum. Bundan dolayı eşimin yakın çevresinden borç talep ettik. Aldığımız bu borçlarla hem önceki borçları hem de mevcut projelere dair nakit ihtiyacı karşıladık. Bir zaman sonra alacaklılar beni ve eşimi tehdit eder duruma geldiler. Biz bu borcu ödemek zorundaydık zira hepimiz aynı piyasada çalışıyorduk. Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim; borcu borçla kapatmaktaydım. Bu zamana kadar bir mal varlığına sahip olmamamın sebebi kazanmış olduğum parayı düzgün şekilde değerlendiremediğim içindir" dedi.

'Anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar oldu'

Talu ifadesinin devamında, “Eşim çevresinden sürekli borç istediği için alacaklılar çok yüksek oranlarda faiz talep etmeye başladılar. Hatta anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Zaten tarafım hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerin dilekçelerinde bu husus açıktır. Yurtdışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veya paralarını kaçırma kapsamında değil, eşim ve çocuğumun can güvenliğini sağlamak amacıylaydı. Zira eski bir muhabir balon bir haber yapmış, bunu duyan tüm alacaklılarımız dolandırıldığını düşünmüş, bize karşı suç duyuruları ve tehditlerde bulunmuşlardır" dedi.
Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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Gözaltına alınan Talu çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Biz değil bize para verenler suçlu'
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