https://sputniknews.com.tr/20240126/suleymaniyedeki-kormor-gaz-tesisine-iha-saldirisi-1080050022.html

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T00:09+0300

2024-01-26T00:09+0300

2024-01-26T00:09+0300

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birleşik arap emirlikleri (bae)

dana gas

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan, IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan ve yasa dışı milisler tarafından gönderilen bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 21.07'de düşürüldüğünü duyurmuştu.Geçen sene de saldırıların hedefi olan Kormor Gaz Tesisine 2022 yılı Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkk-mensubu-hasan-seburi-etkisiz-hale-getirildi-1079616272.html

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irak

birleşik arap emirlikleri

birleşik arap emirlikleri (bae)

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süleymaniye, irak, irak, ortadoğu, birleşik arap emirlikleri, birleşik arap emirlikleri (bae), dana gas