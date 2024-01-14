https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkk-mensubu-hasan-seburi-etkisiz-hale-getirildi-1079616272.html
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'PKK mensubu Hasan Seburi etkisiz hale getirildi'
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'PKK mensubu Hasan Seburi etkisiz hale getirildi'
MİT tarafından Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin, Süleymaniye'de... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T09:59+0300
2024-01-14T09:59+0300
2024-01-14T10:29+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'ya 2023’te İran’dan katıldığı belirtilen Hasan Seburi’yi Süleymaniye’de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'ye geçen yıl İran'dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen Seburi'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki faaliyetleri tespit edildi.Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Hasan Seburi MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.
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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: 'PKK mensubu Hasan Seburi etkisiz hale getirildi'
09:59 14.01.2024 (güncellendi: 10:29 14.01.2024)
MİT tarafından Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin, Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'ya 2023’te İran’dan katıldığı belirtilen Hasan Seburi’yi Süleymaniye’de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'ye geçen yıl İran'dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen Seburi'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki faaliyetleri tespit edildi.
Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Hasan Seburi MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.