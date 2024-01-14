https://sputniknews.com.tr/20240114/bakan-yerlikaya-126-hesap-yoneticisi-ve-kullanicisi-tespit-edildi-haklarinda-adli-islem-baslatildi-1079615686.html

Bakan Yerlikaya: 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi, haklarında adli işlem başlatıldı

Bakan Yerlikaya: 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi, haklarında adli işlem başlatıldı

Bakan Yerlikaya “Sosyal medya üzerinden provokatif olarak, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T09:19+0300

2024-01-14T09:19+0300

2024-01-14T09:29+0300

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terör örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" ifadelerini kullanarak 104 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.'Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek'Bakan Yerlikaya, ayrıca sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti."Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligi-45-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079609533.html

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