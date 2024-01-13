https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligi-45-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079609533.html

Güvenlik zirvesi sonrası ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan: '45 terörist etkisiz hale getirildi'

Güvenlik zirvesi sonrası ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan: '45 terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İletişim Başkanlığı, "Irak’ın... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T17:37+0300

2024-01-13T17:37+0300

2024-01-13T18:07+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.'Türkiye, 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek'"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklamasında bulunan başkanlığın sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240113/dolmabahcede-kritik-guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1079608532.html

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