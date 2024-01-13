https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligi-45-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079609533.html
Güvenlik zirvesi sonrası ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan: '45 terörist etkisiz hale getirildi'
Güvenlik zirvesi sonrası ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan: '45 terörist etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İletişim Başkanlığı, "Irak’ın... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:37+0300
2024-01-13T17:37+0300
2024-01-13T18:07+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.'Türkiye, 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek'"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklamasında bulunan başkanlığın sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240113/dolmabahcede-kritik-guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1079608532.html
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iletişim başkanlığı, son dakika, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, pkk, irak, irak, saldırı, sızma
Güvenlik zirvesi sonrası ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan: '45 terörist etkisiz hale getirildi'
17:37 13.01.2024 (güncellendi: 18:07 13.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İletişim Başkanlığı, "Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye, 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.
'Türkiye, 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek'
"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklamasında bulunan başkanlığın sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı: