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Dolmabahçe'de düzenlenen kritik güvenlik zirvesi sona erdi
Dolmabahçe'de düzenlenen kritik güvenlik zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:03+0300
2024-01-13T17:45+0300
savunma
güvenlik
recep tayyip erdoğan
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
toplantı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda, sınır ötesi operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıda ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:
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güvenlik, recep tayyip erdoğan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, toplantı
güvenlik, recep tayyip erdoğan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, toplantı

Dolmabahçe'de düzenlenen kritik güvenlik zirvesi sona erdi

17:03 13.01.2024 (güncellendi: 17:45 13.01.2024)
© AA / Murat KulaDolmabahçe'de düzenlenen kritik güvenlik zirvesi sona erdi
Dolmabahçe'de düzenlenen kritik güvenlik zirvesi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, sınır ötesi operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıda ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır.

Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız."
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