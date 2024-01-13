https://sputniknews.com.tr/20240113/erdogan-bahceli-ve-aksener-ile-pence-kilit-operasyonu-hakkinda-gorustu--1079607454.html
Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile Pençe-Kilit Operasyonu hakkında görüştü
Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile Pençe-Kilit Operasyonu hakkında görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T16:18+0300
2024-01-13T16:18+0300
2024-01-13T17:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
meral akşener
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü.Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulunduğu aktarıldı. Meral Akşener ile harekatın gidişi hakkında görüşüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duran'ın ailesiyle görüştüğü sırada teröristlerin yaptıklarını yanlarına kar kalmayacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-suriyenin-kuzeyinde-12-kisilik-terorist-grubun-baris-pinari-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1079604814.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener
Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile Pençe-Kilit Operasyonu hakkında görüştü
16:18 13.01.2024 (güncellendi: 17:08 13.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü.
Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulunduğu aktarıldı.
Meral Akşener ile harekatın gidişi hakkında görüşüldüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duran'ın ailesiyle görüştüğü sırada teröristlerin yaptıklarını yanlarına kar kalmayacağını belirtti.