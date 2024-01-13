https://sputniknews.com.tr/20240113/erdogan-bahceli-ve-aksener-ile-pence-kilit-operasyonu-hakkinda-gorustu--1079607454.html

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile Pençe-Kilit Operasyonu hakkında görüştü

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile Pençe-Kilit Operasyonu hakkında görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T16:18+0300

2024-01-13T16:18+0300

2024-01-13T17:08+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

meral akşener

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında MHP ve İyi Parti genel başkanları Bahçeli ve Akşener'le görüştü.Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulunduğu aktarıldı. Meral Akşener ile harekatın gidişi hakkında görüşüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duran'ın ailesiyle görüştüğü sırada teröristlerin yaptıklarını yanlarına kar kalmayacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-suriyenin-kuzeyinde-12-kisilik-terorist-grubun-baris-pinari-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1079604814.html

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