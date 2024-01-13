https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-suriyenin-kuzeyinde-12-kisilik-terorist-grubun-baris-pinari-bolgesine-sizma-girisimi-onlendi-1079604814.html
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T15:13+0300
2024-01-13T15:13+0300
2024-01-13T15:24+0300
türkiye
suriye
terörist
milli savunma bakanlığı (msb)
sızma
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-operasyonlar-sonucu-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-20ye-yukseldi--1079595565.html
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suriye, terörist, milli savunma bakanlığı (msb), sızma
suriye, terörist, milli savunma bakanlığı (msb), sızma
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi
15:13 13.01.2024 (güncellendi: 15:24 13.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB paylaşımında “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.