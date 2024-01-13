https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-operasyonlar-sonucu-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-20ye-yukseldi--1079595565.html
MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:36+0300
2024-01-13T10:36+0300
2024-01-13T10:37+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
irak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB, şu gönderiyi paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240113/mitten-turkiye-sinirina-160-km-otekideki-pkkliya-operasyon--1079594223.html
türkiye
irak
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak
milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak
MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
10:36 13.01.2024 (güncellendi: 10:37 13.01.2024)
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB, şu gönderiyi paylaştı: