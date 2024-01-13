MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor

Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı

SESLİ HABER

Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor