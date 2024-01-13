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MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB, şu gönderiyi paylaştı:
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milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak
milli savunma bakanlığı (msb), terörist, irak

MSB: Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi

10:36 13.01.2024 (güncellendi: 10:37 13.01.2024)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekât bölgesinde toplamda 20 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB, şu gönderiyi paylaştı:
MİT, Terörist - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
TÜRKİYE
MİT'ten Türkiye sınırına 160 km uzaklıktaki PKK'lıya operasyon
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