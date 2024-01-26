https://sputniknews.com.tr/20240126/savunma-bakanindan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-ahlak-dersi-almaya-ihtiyacimiz-yok-1080078755.html
Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'
Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'
Savunma Bakanı Gallant, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası yaptığı açıklamada 'ahlak dersi almaya ihtiyaçları olmadığını' dile getirdi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:59+0300
2024-01-26T17:59+0300
2024-01-26T17:59+0300
israil- filistin çatışması
yoav gallant
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil savunma kuvvetleri (idf)
hamas
filistin
israil-filistin sorunu
uluslararası adalet divanı
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Hamas'la savaşırken 'ahlak dersi almaya ihtiyacı olmadığını' söyleyerek Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararı eleştirdi.Gallant yaptığı açıklamada, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım iddiasını görüşmek için yaptığı Yahudi karşıtı talebi kabul ederken bekleninin ötesine geçti" dedi.Gallant açıklamasında şu sözlere yer verdi:Gallant ayrıca İsrail'in 7 Ekim'de Hamas önderliğindeki saldırıyı 'asla unutmayacağını' belirterek, İsrail güçlerinin Hamas'ı 'yok etmek' ve rehineleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceği sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html
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yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı
yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı
Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'
Savunma Bakanı Gallant, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası yaptığı açıklamada 'ahlak dersi almaya ihtiyaçları olmadığını' dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Hamas'la savaşırken 'ahlak dersi almaya ihtiyacı olmadığını' söyleyerek Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararı eleştirdi.
Gallant yaptığı açıklamada, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım iddiasını görüşmek için yaptığı Yahudi karşıtı talebi kabul ederken bekleninin ötesine geçti" dedi.
Gallant açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Adalet arayanlar, bunu Lahey'deki mahkeme salonlarının deri koltuklarında değil, 136 rehinenin tutulduğu ve çocuklarımızı öldürenlerin saklandığı Gazze'deki Hamas tünellerinde bulacaklardır.
Gallant ayrıca İsrail'in 7 Ekim'de Hamas önderliğindeki saldırıyı 'asla unutmayacağını' belirterek, İsrail güçlerinin Hamas'ı 'yok etmek' ve rehineleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceği sözünü verdi.