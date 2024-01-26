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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/savunma-bakanindan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-ahlak-dersi-almaya-ihtiyacimiz-yok-1080078755.html
Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'
Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'
Savunma Bakanı Gallant, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası yaptığı açıklamada 'ahlak dersi almaya ihtiyaçları olmadığını' dile getirdi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:59+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Hamas'la savaşırken 'ahlak dersi almaya ihtiyacı olmadığını' söyleyerek Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararı eleştirdi.Gallant yaptığı açıklamada, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım iddiasını görüşmek için yaptığı Yahudi karşıtı talebi kabul ederken bekleninin ötesine geçti" dedi.Gallant açıklamasında şu sözlere yer verdi:Gallant ayrıca İsrail'in 7 Ekim'de Hamas önderliğindeki saldırıyı 'asla unutmayacağını' belirterek, İsrail güçlerinin Hamas'ı 'yok etmek' ve rehineleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceği sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html
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yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı
yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı

Savunma Bakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Kararı'na tepki: 'Ahlak dersi almaya ihtiyacımız yok'

17:59 26.01.2024
© İHAYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA
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Savunma Bakanı Gallant, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası yaptığı açıklamada 'ahlak dersi almaya ihtiyaçları olmadığını' dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Hamas'la savaşırken 'ahlak dersi almaya ihtiyacı olmadığını' söyleyerek Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararı eleştirdi.
Gallant yaptığı açıklamada, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım iddiasını görüşmek için yaptığı Yahudi karşıtı talebi kabul ederken bekleninin ötesine geçti" dedi.
Gallant açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Adalet arayanlar, bunu Lahey'deki mahkeme salonlarının deri koltuklarında değil, 136 rehinenin tutulduğu ve çocuklarımızı öldürenlerin saklandığı Gazze'deki Hamas tünellerinde bulacaklardır.

Gallant ayrıca İsrail'in 7 Ekim'de Hamas önderliğindeki saldırıyı 'asla unutmayacağını' belirterek, İsrail güçlerinin Hamas'ı 'yok etmek' ve rehineleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceği sözünü verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'
17:52
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