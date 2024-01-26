https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-dis-istihbarat-servisi-bati-rusyada-devrim-yapmayi-planliyor-ama-basaramayacak-1080062447.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Rusya'da 'devrim' yapmayı planlıyor ama başaramayacak

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Rusya'da 'devrim' yapmayı planlıyor ama başaramayacak

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Batı'nın Rusya'da 'devrim' yapmayı düşündüğünü ancak bunu başaramayacağını açıkladı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T12:28+0300

2024-01-26T12:28+0300

2024-01-26T13:15+0300

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, kendi çıkarları doğrultusunda çeşitli ülkelerde darbe yapabileceğine inanan Batı'nın Rusya'da da bir 'devrim' yapmayı düşündüğünü ancak bunu başaramayacağını söyledi.Narışkin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Narışkin, Batılıların bu 'başarı sarhoşluğu' ile Rusya ile de aynı şekilde başa çıkabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Elbette bunların hiçbiri işe yaramadı ve yaramayacak" diye vurguladı.'MI6, nükleer santral provokasyonu için Ukraynalı sabotaj gruplarını eğitiyor'Narışkin, başta İngiliz MI6 olmak üzere Batılı istihbarat servislerinin Rusya'daki nükleer santrallerde provokasyon düzenlemek için sabotaj ve keşif gruplarını eğittiğini söyledi.Narışkin, Sputnik'e verdiği demeçte, 2023 yılında Rusya'da bazı nükleer santralleri hedef alan sabotaj ve keşif gruplarının etkisiz hale getirildiğini de kaydetti.SVR Direktörü, "Başta İngiliz MI6 olmak üzere Batılı istihbarat servislerinin, Rusya'daki nükleer santrallerde provokasyonlar yapmayı planlayan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarını eğitmesini örnek verebilirim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html

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rusya, sergey narışkin, rusya dış istihbart servisi (svr), svr, batı, arap baharı, maydan, maydan olayları, devrim