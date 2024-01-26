Rus Dışişleri: İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratacak

Türkiye
Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyorum
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Sosyal medya bambaşka bir gerçeklik. İnsanı kendi kişiliğinden çıkarıp başka bir kişiliğe sokuyor'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kalkınma ekonomisti Soral: Merkez Bankası’nın faiz artırımı Batı’nın isteği
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240126/rus-disisleri-bakanligi-isvecin-nato-uyeligi-avrupanin-guvenligi-uzerinde-olumsuz-etki-yaratacak-1080071696.html
Rus Dışişleri: İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratacak
Rus Dışişleri: İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç'in NATO üyeliğinin Baltık bölgesinin güvenliği üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacağını söyledi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:10+0300
2024-01-26T17:14+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
nato
isveç
avrupa
baltık ülkeleri
almanya
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064621233_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_d26e2c84f9b52f9ecfe69a7d246f4772.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in NATO üyeliğinin Baltık bölgesinin güvenliği üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacağını, Moskova'nın tehditleri ve Rusya'nın savunma yeteneklerinin zayıflamasını önlemek için misilleme tedbirleri alacağını söyledi.Zaharova açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'NATO tatbikatları, Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, NATO'nun Rusya sınırları yakınında yapacağı açık provokatif 'Steadfast Defender' tatbikatının Avrupa için trajik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Zaharova açıklamasında şu sözleri kaydetti:Steadfast Defender 2024 tatbikatı Şubat-Mayıs 2024 tarihleri arasında Avrupa'da gerçekleştirilecek. Ekim 2023 başında NATO'nun askeri komitesi başkanı Rob Bauer yaptığı açıklamada NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatında Doğu kanadında olası bir Rus 'saldırısına' karşılık verme pratiği yapacağını dile getirmişti.'ABD, NATO'daki müttefiklerini daha fazla para harcamaya zorluyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, Berlin'in Kiev'e 7 milyar euroluk yardımı onaylamasının, ABD'nin NATO'daki müttefiklerini daha fazla para harcamaya zorladığını gösterdiğini söyledi.Zaharova konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Berlin'in ısrarla diğer AB ülkelerinin de kendisini örnek almasını talep ettiğini dile getiren Zaharova, "Kimse tek başına batmak istemiyor, zira Vladimir Zelenskiy rejiminin AB içindeki ana sponsoru olmak Berlin'e oldukça pahalıya mal olacak. Bu nedenle, bu maceraya başka kimlerin sponsor olabileceğine bakıyorlar. Bilhassa da ABD'nin geleceğinin ve askeri desteğinin belirsiz olduğu ve olaylara gerçekçi bakanlar için bu kanlı dramın sonucunun hiç de belirsiz olmadığı bir ortamda" açıklamasında bulundu.'Çiftçi protestoları, Avrupa Birliği'nin politikalarının bir sonucudur'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerindeki çiftçi protestolarının nedeninin Moskova'nın müdahalesi değil, AB politikası olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında, "Çiftçi protestolarının sadece Ukrayna'nın yakın AB komşularını değil, Almanya ve Fransa'yı da kapsadığını görüyoruz. Burada yine Moskova'nın parmağını, Kremlin'in etkisini ya da Rus hackerları aramaya çalışacak olanlara şunu söylemek istiyorum: bunların hiçbiri yok" cümlelerine yer vererek, "Protestoların nedeni tam olarak Ursula von der Leyen yönetimindeki Avrupa Komisyonu tarafından izlenen politikadır" diye ekledi.Zaharova'dan 'topçu koalisyonu' kurulmasına tepkiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların artmasının krizin uzamasına yol açtığını söyledi.Fransa Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Ramstein formatındaki 50 kadar ülkenin Ukrayna'ya topçu tedarikinin finansmanını kolaylaştırmayı amaçlayan bir koalisyon oluşturduğunu belirtmişti. Bildiriye göre Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov ile birlikte Ukrayna için Topçu koalisyonunun kurulduğunu açıklamıştı.Zaharova bu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Macron, kendi deyimiyle, bir Rus zaferinin kabul edilemez olduğunu ilan ediyor ve Ukrayna'ya yaklaşık 40 Storm Shadow uzun menzilli füze ve yüzlerce hava bombasının yanı sıra diğer silahları gönderme sözü veriyor. Görünüşe göre Paris'te inatla Vladimir Zelenskiy rejimine askeri yardımın artmasının sadece Ukrayna krizinin uzamasına değil, aynı zamanda Fransız vatandaşlarının ölümüne de yol açtığını anlamak istemiyorlar" dedi.'ABD, Güney Kore'yi Ukrayna meselesine dahil etmek istiyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliği yaptığı iddiasıyla suçlama girişimlerini reddettiğini söyledi.Zaharova bu konuya ilişkin şu cümleleri zikretti:Zaharova açıklamasında, "Seul'ü, Rusya ile bir zamanlar dostane olan ilişkilerin tamamen çökmesine yol açacak aceleci adımlara karşı uyarmak istiyoruz. Bize yöneltilen suçlamaların asılsız, mesnetsiz ve dolayısıyla aslında yasadışı olduğunu vurguluyoruz" dedi.'AKPM'yi Başkanlık seçimlerini gözlemlemesi için davet etmeyeceğiz'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus devlet kurumlarının şu anda başkanlık seçimlerini izlemeye katılmaları için yabancı temsilcilere davet gönderdiğini ancak nihayetinde davet alacak kuruluşlar listesinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yer almasının pek olası olmadığını söyledi.Zaharova açıklamasında, "Dost olmayanlar da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden bahsediyoruz. Gözlemci göndermek istediklerini ifade eden ülkelerin listesi hızla büyüyor. Neredeyse her gün listeye yeni ülkeler ekleniyor. Sunulan listede seçimlerimizi izlemeye davet edilmeleri tuhaf karşılanacak kuruluşlar da var. Örneğin Rus düşmanı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi. Bilindiği üzere Rusya, ülkemizin haklarını ihlal eden bu birliğin ayrımcı kararları nedeniyle Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çekilmişti" dedi.'Moskova, İl-76 saldırısını mümkün kılan ülkeleri kınıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, Moskova'nın Kiev'e silah sağlayarak İl-76 askeri uçağına yönelik saldırıyı mümkün kılan yabancı ülkeleri şiddetle kınadığını belirterek Ukrayna'nın dış desteği olmasaydı bu tür terörist saldırıların gerçekleşmeyeceğini vurguladı.Zaharova konuşmasının bu kısmında şu sözleri kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sorumlu hükümetleri ve uluslararası yapıları Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen acımasız terör saldırılarını kınamaya çağırarak, kendilerini medeni olarak gören ya da bunun için çaba sarf etmek isteyenler için Ukraynalı yetkililerin suçlarını kınamak için bir fırsat penceresinin şu anda açık olduğunu belirtti. Fakat Zaharova bu fırsat penceresinin 'artık kapandığını' da sözlerine ekledi.Zaharova, tüm ülkelerin 'anti-faşistlerin saflarına katılmadığı' ancak savaş sona ermeden önce 'iyinin tarafına geçmeyi' başaranların 'onlarca yıl boyunca onurlu devletler ve topluluklar haline geldiği' İkinci Dünya Savaşı dönemiyle bir paralellik kurarak, Üçüncü Reich'a verdikleri desteği geri çekmeyi başaramayanların akıbetinin 'mahkemeye gitmek' olduğunu hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/kremlin-putinin-turkiye-ziyaretinin-tarihi-hakkinda-zamaninda-bilgi-verecegiz-1080064576.html
rusya
isveç
baltık ülkeleri
almanya
fransa
ukrayna
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064621233_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_db2a3c747f6ee702d2af2a41e15f07b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, isveç, avrupa, baltık ülkeleri, almanya, fransa, çiftçiler, sebastien lecornu, emmanuel macron, il-76, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rustem umerov, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), akpm, güney kore, kuzey kore, ursula von der leyen, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, isveç, avrupa, baltık ülkeleri, almanya, fransa, çiftçiler, sebastien lecornu, emmanuel macron, il-76, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rustem umerov, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), akpm, güney kore, kuzey kore, ursula von der leyen, abd

Rus Dışişleri: İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratacak

17:10 26.01.2024 (güncellendi: 17:14 26.01.2024)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç'in NATO üyeliğinin Baltık bölgesinin güvenliği üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in NATO üyeliğinin Baltık bölgesinin güvenliği üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacağını, Moskova'nın tehditleri ve Rusya'nın savunma yeteneklerinin zayıflamasını önlemek için misilleme tedbirleri alacağını söyledi.
Zaharova açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'daki, Baltık bölgesindeki istikrar düzeyi üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Uzun süredir devam eden askeri bağlantısızlık politikasını terk ederek Rusya'ya açıkça düşman olan bir bloğun saflarına katılmanın sıradan İsveçlilerin güvenlik duygusunu güçlendirmesi pek olası değildir. Güvenliğimizin zayıflamasına izin vermeyeceğiz, Rus liderliği bunu defalarca ifade etti. Ülkemizin savunma kabiliyetine yönelik tehditleri önlemek için siyasi, askeri ve teknik nitelikte misilleme tedbirleri alacağız. NATO saldırı sistemlerinin, silahlarının ve kuvvetlerinin bu ülke topraklarına olası konuşlandırılması da dahil olmak üzere, İsveç'in NATO'ya entegrasyonu çerçevesinde alınacak önlemlerin spesifik içeriğine karar vereceğiz.

'NATO tatbikatları, Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, NATO'nun Rusya sınırları yakınında yapacağı açık provokatif 'Steadfast Defender' tatbikatının Avrupa için trajik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Zaharova açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Tatbikatlar açıkça provokatif bir nitelik taşıyor. NATO üyesi 31 ülke ve İsveç'ten 90 bin kişilik bir kuvvet grubu birkaç ay boyunca Norveç'ten Romanya'ya kadar Rusya sınırları yakınında faaliyet gösterecek. Bu adım bilinçli olarak durumu kötüleştirmeyi amaçlıyor, askeri olay risklerini arttırıyor ve nihayetinde Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir.
Steadfast Defender 2024 tatbikatı Şubat-Mayıs 2024 tarihleri arasında Avrupa'da gerçekleştirilecek. Ekim 2023 başında NATO'nun askeri komitesi başkanı Rob Bauer yaptığı açıklamada NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatında Doğu kanadında olası bir Rus 'saldırısına' karşılık verme pratiği yapacağını dile getirmişti.

'ABD, NATO'daki müttefiklerini daha fazla para harcamaya zorluyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, Berlin'in Kiev'e 7 milyar euroluk yardımı onaylamasının, ABD'nin NATO'daki müttefiklerini daha fazla para harcamaya zorladığını gösterdiğini söyledi.
Zaharova konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Çiftçilerinin ve diğer vatandaşlarının cebini boşaltmaya devam eden Almanya, 2024 yılında Ukrayna'ya askeri yardım için 7 milyar euro ayırmayı planlıyor. Aslında yardımlarını iki katına çıkaracaklar. Esasen bu mantıklı; ABD yardımı azaldıkça, Washington uydularını ve NATO'daki müttefiklerini daha da fazla para harcamaya zorluyor.
Berlin'in ısrarla diğer AB ülkelerinin de kendisini örnek almasını talep ettiğini dile getiren Zaharova, "Kimse tek başına batmak istemiyor, zira Vladimir Zelenskiy rejiminin AB içindeki ana sponsoru olmak Berlin'e oldukça pahalıya mal olacak. Bu nedenle, bu maceraya başka kimlerin sponsor olabileceğine bakıyorlar. Bilhassa da ABD'nin geleceğinin ve askeri desteğinin belirsiz olduğu ve olaylara gerçekçi bakanlar için bu kanlı dramın sonucunun hiç de belirsiz olmadığı bir ortamda" açıklamasında bulundu.

'Çiftçi protestoları, Avrupa Birliği'nin politikalarının bir sonucudur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerindeki çiftçi protestolarının nedeninin Moskova'nın müdahalesi değil, AB politikası olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında, "Çiftçi protestolarının sadece Ukrayna'nın yakın AB komşularını değil, Almanya ve Fransa'yı da kapsadığını görüyoruz. Burada yine Moskova'nın parmağını, Kremlin'in etkisini ya da Rus hackerları aramaya çalışacak olanlara şunu söylemek istiyorum: bunların hiçbiri yok" cümlelerine yer vererek, "Protestoların nedeni tam olarak Ursula von der Leyen yönetimindeki Avrupa Komisyonu tarafından izlenen politikadır" diye ekledi.

Zaharova'dan 'topçu koalisyonu' kurulmasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların artmasının krizin uzamasına yol açtığını söyledi.
Fransa Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Ramstein formatındaki 50 kadar ülkenin Ukrayna'ya topçu tedarikinin finansmanını kolaylaştırmayı amaçlayan bir koalisyon oluşturduğunu belirtmişti. Bildiriye göre Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov ile birlikte Ukrayna için Topçu koalisyonunun kurulduğunu açıklamıştı.
Zaharova bu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Macron, kendi deyimiyle, bir Rus zaferinin kabul edilemez olduğunu ilan ediyor ve Ukrayna'ya yaklaşık 40 Storm Shadow uzun menzilli füze ve yüzlerce hava bombasının yanı sıra diğer silahları gönderme sözü veriyor. Görünüşe göre Paris'te inatla Vladimir Zelenskiy rejimine askeri yardımın artmasının sadece Ukrayna krizinin uzamasına değil, aynı zamanda Fransız vatandaşlarının ölümüne de yol açtığını anlamak istemiyorlar" dedi.

'ABD, Güney Kore'yi Ukrayna meselesine dahil etmek istiyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliği yaptığı iddiasıyla suçlama girişimlerini reddettiğini söyledi.
Zaharova bu konuya ilişkin şu cümleleri zikretti:
ABD ve uydularının ülkemize karşı yasadışı suçlamalarda bulunma girişimlerini kesin bir dille reddediyoruz. Bunlar artık sadece asılsız suçlamalar, etiketlemeler ya da dezenformasyon değildir, yasadışı suçlamalardır. Seul'ün sert açıklamalarının arkasında Washington'un olduğu ve bunun amacının Asyalı müttefiki Güney Kore'yi Ukrayna ihtilafına dahil etmek olduğu açıktır.
Zaharova açıklamasında, "Seul'ü, Rusya ile bir zamanlar dostane olan ilişkilerin tamamen çökmesine yol açacak aceleci adımlara karşı uyarmak istiyoruz. Bize yöneltilen suçlamaların asılsız, mesnetsiz ve dolayısıyla aslında yasadışı olduğunu vurguluyoruz" dedi.

'AKPM'yi Başkanlık seçimlerini gözlemlemesi için davet etmeyeceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus devlet kurumlarının şu anda başkanlık seçimlerini izlemeye katılmaları için yabancı temsilcilere davet gönderdiğini ancak nihayetinde davet alacak kuruluşlar listesinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yer almasının pek olası olmadığını söyledi.
Zaharova açıklamasında, "Dost olmayanlar da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden bahsediyoruz. Gözlemci göndermek istediklerini ifade eden ülkelerin listesi hızla büyüyor. Neredeyse her gün listeye yeni ülkeler ekleniyor. Sunulan listede seçimlerimizi izlemeye davet edilmeleri tuhaf karşılanacak kuruluşlar da var. Örneğin Rus düşmanı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi. Bilindiği üzere Rusya, ülkemizin haklarını ihlal eden bu birliğin ayrımcı kararları nedeniyle Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çekilmişti" dedi.

'Moskova, İl-76 saldırısını mümkün kılan ülkeleri kınıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği brifingde, Moskova'nın Kiev'e silah sağlayarak İl-76 askeri uçağına yönelik saldırıyı mümkün kılan yabancı ülkeleri şiddetle kınadığını belirterek Ukrayna'nın dış desteği olmasaydı bu tür terörist saldırıların gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
Zaharova konuşmasının bu kısmında şu sözleri kaydetti:
Zelenskiy rejiminin bu barbarca suçlarını şiddetle kınıyoruz, bunları mümkün kılan herkesi şiddetle kınıyoruz. Kiev rejiminin yurtdışından aldığı mali, maddi ve siyasi destek olmasaydı bu tür terör eylemleri gerçekleştirilemezdi. Kiev rejimi bu tür vahşetlere imza atarak dünya kamuoyunun Ukrayna krizine olan ilgisini arttırmaya, sponsorlarını sadece mali yardım ve silah tedarikini sürdürmeye değil aynı zamanda arttırmaya teşvik etmeye çalışıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sorumlu hükümetleri ve uluslararası yapıları Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen acımasız terör saldırılarını kınamaya çağırarak, kendilerini medeni olarak gören ya da bunun için çaba sarf etmek isteyenler için Ukraynalı yetkililerin suçlarını kınamak için bir fırsat penceresinin şu anda açık olduğunu belirtti. Fakat Zaharova bu fırsat penceresinin 'artık kapandığını' da sözlerine ekledi.
Zaharova, tüm ülkelerin 'anti-faşistlerin saflarına katılmadığı' ancak savaş sona ermeden önce 'iyinin tarafına geçmeyi' başaranların 'onlarca yıl boyunca onurlu devletler ve topluluklar haline geldiği' İkinci Dünya Savaşı dönemiyle bir paralellik kurarak, Üçüncü Reich'a verdikleri desteği geri çekmeyi başaramayanların akıbetinin 'mahkemeye gitmek' olduğunu hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
DÜNYA
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz
13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала