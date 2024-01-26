https://sputniknews.com.tr/20240126/kremlin-putinin-turkiye-ziyaretinin-tarihi-hakkinda-zamaninda-bilgi-verecegiz-1080064576.html

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşme tarihlerini zamanında açıklayacaklarını duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T13:16+0300

2024-01-26T13:16+0300

2024-01-26T13:43+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

dmitriy peskov

kremlin

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihleri hakkında zamanında bilgi vereceğini söyledi.Peskov, "Sizi her konuda zamanında bilgilendireceğiz" dedi.Putin daha önce Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yılbaşında bir araya gelmeyi planladığını söylemiş ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın programı nedeniyle liderler bir araya gelememişti.'Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki tutumunu değiştirmedi'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev'in tarafsız statüsünü terk etmeye ve NATO üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bir mesajdır. Kesinlikle gerçekle örtüşmüyor" ddedi.Daha önce Bloomberg'in Kremlin'e yakın kaynaklardan aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olmayan kanallar aracılığıyla ABD'ye Ukrayna'daki operasyonların sona erdirilmesi konusunda görüşmelere hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiği iddia edilmişti.'Rusya, Almanya'nın savunma planı geliştirme niyetini dikkatle inceleyecek'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Rusya ile kararlı bir çatışma yoluna girdiğini ve Moskova'nın bunu göz önünde bulundurarak Berlin'in Rusya'yı çevreleme planı geliştirme niyetini yakından bilmesi gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Daha önce Almanya'nın Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'nın 'çevrelenmesi' anlamına gelen yeni bir kapsamlı savunma planı geliştirdiği ortaya çıkmıştı.'Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açar'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açacağını, Avrupa'ya alternatif tedarik yolları olduğunu ancak bunların büyük ölçüde zaten dolu olduğunu söyledi.Peskov, transit geçişin olmamasının Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etme yükümlülüklerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:Daha önce bir haber ajansının Ukrayna hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın 2024 sonunda sona erecek olan Rus gazının Avrupa'ya transit geçişine ilişkin sözleşmeyi uzatmayacağını, bu tarihten sonra transit geçişin ancak alıcının Ukrayna gaz hattının kapasitesini kiralaması halinde mümkün olacağını belirtmişti.'Rusya, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirme niyetinde'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve tüm Afrika ülkeleriyle bu konuya ilgi duyduğunu söyledi.Daha önce African Initiative haber ajansı, 100 Rus askeri uzmanın ekipman ve silahlarla birlikte Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya ulaştığı bilgisini yayımlamış, Rus askerlerin İbrahim Traore'nin güvenliğini sağlayacağı bildirilmişti.Peskov kendisine sorulan 'Kremlin'in bu bilgi hakkında nasıl yorum yapabileceği ve genel olarak Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkileri nasıl nitelendirebileceği' soruna verdiği yanıtta gazetecilere şunları söyledi:Bu durumun karşılıklı ilgi gösteren diğer Afrika ülkeleriyle olan ilişkiler için de geçerli olduğunu kaydeden Peskov, "Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinde varılan mutabakatların ve anlaşmaların uygulanması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.'Maduro'nun Rusya ziyaretine ihtiyaç var'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya ziyareti üzerinde çalışıldığını, buna ihtiyaç olduğunu ve Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Bu ziyaret üzerinde gerçekten çalışılıyor. Buna ihtiyaç var. Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini biliyorsunuz, Latin Amerika kıtasında iyi bir ortağımız. Ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih yok" dedi.Peskov, Kremlin'in Venezüella liderinin ziyaret tarihleri üzerinde mutabık kalındığında bu konuda yönlendirme yapacağını da sözlerine ekledi.'İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili Batı'dan tek bir kınama bile yok'Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76'nın düşürülmesiyle ilgili olarak Batı'nın tutumu hakkında konuşurken, Batılı ülkelerden güçlü bir kınama gelmediğini ve durumun dünya toplumu tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Peskov, Kremlin'in BM Güvenlik Konseyi toplantısının sonucundan memnun olup olmadığının sorulması üzerine gazetecilere şunları söyledi:Peskov, Rusya'nın İl-76 kazasında Kiev'in suçlu olduğuna dair kanıt sunmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, tüm bilgiler alındıkça karar verileceğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Şu ana kadar ekleyecek bir şeyim yok. Uzmanlar çalışıyor ve gerekli tüm bilgileri aldıkça bir karar verilecek" dedi.'Kiev 2014 yılından beri sürekli olarak kendi halkını yok ediyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan İl-76'nın düşürülmesine atıfta bulunarak, Kiev'in 2014 yılından bu yana sürekli olarak kendi halkını yok ettiğini söyledi.Peskov, "Bunlar eşi benzeri görülmemiş gerçekler. Kiev'in kendi halkını ilk kez yok etmiyor. Aslında bunu 2014'ten beri sürekli olarak yapıyorlar. Kiev kendi halkını yok etmeye başladı. B saldırı, söz konusu eylemlerin bir devamıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, dmitriy peskov, kremlin