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Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşme tarihlerini zamanında açıklayacaklarını duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T13:16+0300
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dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
dmitriy peskov
kremlin
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihleri hakkında zamanında bilgi vereceğini söyledi.Peskov, "Sizi her konuda zamanında bilgilendireceğiz" dedi.Putin daha önce Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yılbaşında bir araya gelmeyi planladığını söylemiş ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın programı nedeniyle liderler bir araya gelememişti.'Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki tutumunu değiştirmedi'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev'in tarafsız statüsünü terk etmeye ve NATO üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bir mesajdır. Kesinlikle gerçekle örtüşmüyor" ddedi.Daha önce Bloomberg'in Kremlin'e yakın kaynaklardan aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olmayan kanallar aracılığıyla ABD'ye Ukrayna'daki operasyonların sona erdirilmesi konusunda görüşmelere hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiği iddia edilmişti.'Rusya, Almanya'nın savunma planı geliştirme niyetini dikkatle inceleyecek'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Rusya ile kararlı bir çatışma yoluna girdiğini ve Moskova'nın bunu göz önünde bulundurarak Berlin'in Rusya'yı çevreleme planı geliştirme niyetini yakından bilmesi gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Daha önce Almanya'nın Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'nın 'çevrelenmesi' anlamına gelen yeni bir kapsamlı savunma planı geliştirdiği ortaya çıkmıştı.'Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açar'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açacağını, Avrupa'ya alternatif tedarik yolları olduğunu ancak bunların büyük ölçüde zaten dolu olduğunu söyledi.Peskov, transit geçişin olmamasının Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etme yükümlülüklerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:Daha önce bir haber ajansının Ukrayna hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın 2024 sonunda sona erecek olan Rus gazının Avrupa'ya transit geçişine ilişkin sözleşmeyi uzatmayacağını, bu tarihten sonra transit geçişin ancak alıcının Ukrayna gaz hattının kapasitesini kiralaması halinde mümkün olacağını belirtmişti.'Rusya, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirme niyetinde'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve tüm Afrika ülkeleriyle bu konuya ilgi duyduğunu söyledi.Daha önce African Initiative haber ajansı, 100 Rus askeri uzmanın ekipman ve silahlarla birlikte Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya ulaştığı bilgisini yayımlamış, Rus askerlerin İbrahim Traore'nin güvenliğini sağlayacağı bildirilmişti.Peskov kendisine sorulan 'Kremlin'in bu bilgi hakkında nasıl yorum yapabileceği ve genel olarak Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkileri nasıl nitelendirebileceği' soruna verdiği yanıtta gazetecilere şunları söyledi:Bu durumun karşılıklı ilgi gösteren diğer Afrika ülkeleriyle olan ilişkiler için de geçerli olduğunu kaydeden Peskov, "Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinde varılan mutabakatların ve anlaşmaların uygulanması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.'Maduro'nun Rusya ziyaretine ihtiyaç var'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya ziyareti üzerinde çalışıldığını, buna ihtiyaç olduğunu ve Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Bu ziyaret üzerinde gerçekten çalışılıyor. Buna ihtiyaç var. Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini biliyorsunuz, Latin Amerika kıtasında iyi bir ortağımız. Ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih yok" dedi.Peskov, Kremlin'in Venezüella liderinin ziyaret tarihleri üzerinde mutabık kalındığında bu konuda yönlendirme yapacağını da sözlerine ekledi.'İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili Batı'dan tek bir kınama bile yok'Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76'nın düşürülmesiyle ilgili olarak Batı'nın tutumu hakkında konuşurken, Batılı ülkelerden güçlü bir kınama gelmediğini ve durumun dünya toplumu tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Peskov, Kremlin'in BM Güvenlik Konseyi toplantısının sonucundan memnun olup olmadığının sorulması üzerine gazetecilere şunları söyledi:Peskov, Rusya'nın İl-76 kazasında Kiev'in suçlu olduğuna dair kanıt sunmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, tüm bilgiler alındıkça karar verileceğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Şu ana kadar ekleyecek bir şeyim yok. Uzmanlar çalışıyor ve gerekli tüm bilgileri aldıkça bir karar verilecek" dedi.'Kiev 2014 yılından beri sürekli olarak kendi halkını yok ediyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan İl-76'nın düşürülmesine atıfta bulunarak, Kiev'in 2014 yılından bu yana sürekli olarak kendi halkını yok ettiğini söyledi.Peskov, "Bunlar eşi benzeri görülmemiş gerçekler. Kiev'in kendi halkını ilk kez yok etmiyor. Aslında bunu 2014'ten beri sürekli olarak yapıyorlar. Kiev kendi halkını yok etmeye başladı. B saldırı, söz konusu eylemlerin bir devamıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, dmitriy peskov, kremlin
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, dmitriy peskov, kremlin

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi hakkında zamanında bilgi vereceğiz

13:16 26.01.2024 (güncellendi: 13:43 26.01.2024)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşme tarihlerini zamanında açıklayacaklarını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihleri hakkında zamanında bilgi vereceğini söyledi.
Peskov, "Sizi her konuda zamanında bilgilendireceğiz" dedi.
Putin daha önce Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yılbaşında bir araya gelmeyi planladığını söylemiş ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın programı nedeniyle liderler bir araya gelememişti.

'Rusya'nın Ukrayna ve NATO konusundaki tutumunu değiştirmedi'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kiev'in tarafsız statüsünü terk etmeye ve NATO üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmeye hazır olduğuna dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yanlış bir mesajdır. Kesinlikle gerçekle örtüşmüyor" ddedi.
Daha önce Bloomberg'in Kremlin'e yakın kaynaklardan aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olmayan kanallar aracılığıyla ABD'ye Ukrayna'daki operasyonların sona erdirilmesi konusunda görüşmelere hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiği iddia edilmişti.

'Rusya, Almanya'nın savunma planı geliştirme niyetini dikkatle inceleyecek'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Rusya ile kararlı bir çatışma yoluna girdiğini ve Moskova'nın bunu göz önünde bulundurarak Berlin'in Rusya'yı çevreleme planı geliştirme niyetini yakından bilmesi gerektiğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Bunun ne tür bir plan olacağını görmek zorundayız. Almanya'nın Rusya ile kararlı bir çatışma yolunda olduğu bir sır değil. Bu planda herhangi bir yenilik yok. Ancak elbette Berlin'in bu bilinen ruh hali göz önüne alındığında, bu tür planlara dikkatle aşina olmamız gerekecek.
Daha önce Almanya'nın Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'nın 'çevrelenmesi' anlamına gelen yeni bir kapsamlı savunma planı geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

'Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açar'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin olmamasının lojistik zincirlerinde değişikliklere yol açacağını, Avrupa'ya alternatif tedarik yolları olduğunu ancak bunların büyük ölçüde zaten dolu olduğunu söyledi.
Peskov, transit geçişin olmamasının Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etme yükümlülüklerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
Asıl soru bu gazın oraya nasıl ulaşacağı. Elbette Türkiye ile ilgili mevcut güzergahlar var, biliyorsunuz. Şu anda çok talep gören sıvılaştırılmış gaz sevkiyatları var. Yani alternatif güzergahlar var ama öncelikle bunların hepsi pek çok açıdan dolu ve elbette bu durum tüm lojistik zincirlerde değişikliklere yol açacak.
Daha önce bir haber ajansının Ukrayna hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın 2024 sonunda sona erecek olan Rus gazının Avrupa'ya transit geçişine ilişkin sözleşmeyi uzatmayacağını, bu tarihten sonra transit geçişin ancak alıcının Ukrayna gaz hattının kapasitesini kiralaması halinde mümkün olacağını belirtmişti.

'Rusya, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirme niyetinde'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve tüm Afrika ülkeleriyle bu konuya ilgi duyduğunu söyledi.
Daha önce African Initiative haber ajansı, 100 Rus askeri uzmanın ekipman ve silahlarla birlikte Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya ulaştığı bilgisini yayımlamış, Rus askerlerin İbrahim Traore'nin güvenliğini sağlayacağı bildirilmişti.
Peskov kendisine sorulan 'Kremlin'in bu bilgi hakkında nasıl yorum yapabileceği ve genel olarak Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkileri nasıl nitelendirebileceği' soruna verdiği yanıtta gazetecilere şunları söyledi:
Bu bilgi hakkında hiçbir şekilde yorum yapmayacağım, yorumsuz bırakacağım. Burkina Faso ile ilişkilerimize gelince, bunları geliştirme niyetindeyiz, bu ilişkileri mümkün olan tüm alanlarda geliştirmekle ilgileniyoruz.
Bu durumun karşılıklı ilgi gösteren diğer Afrika ülkeleriyle olan ilişkiler için de geçerli olduğunu kaydeden Peskov, "Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinde varılan mutabakatların ve anlaşmaların uygulanması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'Maduro'nun Rusya ziyaretine ihtiyaç var'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya ziyareti üzerinde çalışıldığını, buna ihtiyaç olduğunu ve Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Peskov açıklamasında, "Bu ziyaret üzerinde gerçekten çalışılıyor. Buna ihtiyaç var. Rusya-Venezüella ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini biliyorsunuz, Latin Amerika kıtasında iyi bir ortağımız. Ancak bu ziyaret için henüz kesin bir tarih yok" dedi.
Peskov, Kremlin'in Venezüella liderinin ziyaret tarihleri üzerinde mutabık kalındığında bu konuda yönlendirme yapacağını da sözlerine ekledi.

'İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili Batı'dan tek bir kınama bile yok'

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76'nın düşürülmesiyle ilgili olarak Batı'nın tutumu hakkında konuşurken, Batılı ülkelerden güçlü bir kınama gelmediğini ve durumun dünya toplumu tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Peskov, Kremlin'in BM Güvenlik Konseyi toplantısının sonucundan memnun olup olmadığının sorulması üzerine gazetecilere şunları söyledi:
Batılı ülkelerden şu ana kadar bu korkunç terör eylemine, uçağın korkunç bir şekilde imha edilmesine, her şeyden önce pilotlarımız ve refakatçilerimiz oradaydı, yani Ruslar öldü, aynı zamanda çok sayıda Ukraynalı savaş esiri de öldü, güçlü bir kınama yok. Tek bir kınama kelimesi bile duymadık. Dolayısıyla elbette yaşananların uluslararası toplum tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.
Peskov, Rusya'nın İl-76 kazasında Kiev'in suçlu olduğuna dair kanıt sunmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, tüm bilgiler alındıkça karar verileceğini söyledi.
Peskov konuşmasında, "Şu ana kadar ekleyecek bir şeyim yok. Uzmanlar çalışıyor ve gerekli tüm bilgileri aldıkça bir karar verilecek" dedi.

'Kiev 2014 yılından beri sürekli olarak kendi halkını yok ediyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan İl-76'nın düşürülmesine atıfta bulunarak, Kiev'in 2014 yılından bu yana sürekli olarak kendi halkını yok ettiğini söyledi.
Peskov, "Bunlar eşi benzeri görülmemiş gerçekler. Kiev'in kendi halkını ilk kez yok etmiyor. Aslında bunu 2014'ten beri sürekli olarak yapıyorlar. Kiev kendi halkını yok etmeye başladı. B saldırı, söz konusu eylemlerin bir devamıdır" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmelerine sürekli ihtiyaç var
10 Ocak, 18:14
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