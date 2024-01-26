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Putin'in Özel Temsilcisi: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbaratı temaslarını sürdürüyor
Putin'in Özel Temsilcisi: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbaratı temaslarını sürdürüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbarat servislerinin temsilcileri... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21.'si Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı.Toplantıların ardından Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbarat servislerinin temsilcileri arasındaki dörtlü temasların sürdüğünü kaydederek Ortadoğu'daki gerilim ışığında dört ülkenin savunma bakanları arasında müzakereler yapılabileceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.Lavretyev, "Her şeyin doğrudan İdlib çevresindeki, Fırat'ın batısındaki, İsrail-Suriye ve İsrail-Lübnan sınırlarındaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan gerçekliklere bağlı olacağını düşünüyorum" dedi.'ABD, Suriye muhalefetine Rus askerlere zarar verme görevi veriyor'Lavrentyev, ABD'nin Suriye silahlı muhalefetine, Suriye'deki Rus askeri birliğine azami zarar verme görevi verdiğini belirterek Washington'un Hmeymim'deki Rus hava üssü de baskınlar için Suriye muhalefetine modern İHA'lar temin ettiğini söyledi.Lavrentyev, Rusya'nın provokasyonların önüne geçmek için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.'ABD, Irak'ın ardından Suriye'den de çıkacak'Bununla beraber Rus diplomat, ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesini şüphesiz Suriye'den çekilmenin izleyeceğini, zira Irak topraklarını kullanmadan Suriye'de lojistik sağlamanın ve askeri bir birlik bulundurmanın imkansız olacağını ifade etti.
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Putin'in Özel Temsilcisi: Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbaratı temaslarını sürdürüyor

11:50 26.01.2024
© Sputnik / Илья Питалевİran- Rusya- Suriye- Türkiye
İran- Rusya- Suriye- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbarat servislerinin temsilcileri arasındaki dörtlü temasların sürdüğünü belirtti.
Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21.'si Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı.

Toplantıların ardından Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran istihbarat servislerinin temsilcileri arasındaki dörtlü temasların sürdüğünü kaydederek Ortadoğu'daki gerilim ışığında dört ülkenin savunma bakanları arasında müzakereler yapılabileceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Lavretyev, "Her şeyin doğrudan İdlib çevresindeki, Fırat'ın batısındaki, İsrail-Suriye ve İsrail-Lübnan sınırlarındaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan gerçekliklere bağlı olacağını düşünüyorum" dedi.

'ABD, Suriye muhalefetine Rus askerlere zarar verme görevi veriyor'

Lavrentyev, ABD'nin Suriye silahlı muhalefetine, Suriye'deki Rus askeri birliğine azami zarar verme görevi verdiğini belirterek Washington'un Hmeymim'deki Rus hava üssü de baskınlar için Suriye muhalefetine modern İHA'lar temin ettiğini söyledi.

Lavrentyev, Rusya'nın provokasyonların önüne geçmek için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.

'ABD, Irak'ın ardından Suriye'den de çıkacak'

Bununla beraber Rus diplomat, ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesini şüphesiz Suriye'den çekilmenin izleyeceğini, zira Irak topraklarını kullanmadan Suriye'de lojistik sağlamanın ve askeri bir birlik bulundurmanın imkansız olacağını ifade etti.
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