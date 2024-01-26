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Naci Görür'den 7.4'lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı: 'Risk altındalar'
Naci Görür'den 7.4'lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı: 'Risk altındalar'
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarını sürdürüyor. Deprem uzmanları, Tunceli ve Bingöl'ü özellikle uyararak Yedisu Fayı'na... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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deprem
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de "ilk kez söylüyorum" diyerek uyardığı Tunceli ve Bingöl için yeni uyarılarda bulundu.Deprem uzmanları, Tunceli'de özellikle dikkat çekerek Yedisu Fayı'nı işaret ediyor. Söz konusu fayın 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyor.Naci Görür sosyal medya hesabından Tunceli'de deprem tehlikesine karşı yapılan çalışmaları değerlendirdi.Görür, "Tunceli ve Bingöl cidden risk altında" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:
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naci görür, deprem, deprem, tunceli, bingöl
naci görür, deprem, deprem, tunceli, bingöl

Naci Görür'den 7.4'lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı: 'Risk altındalar'

11:36 26.01.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905
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Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarını sürdürüyor. Deprem uzmanları, Tunceli ve Bingöl'ü özellikle uyararak Yedisu Fayı'na dikkat çekiyor.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de "ilk kez söylüyorum" diyerek uyardığı Tunceli ve Bingöl için yeni uyarılarda bulundu.
Deprem uzmanları, Tunceli'de özellikle dikkat çekerek Yedisu Fayı'nı işaret ediyor. Söz konusu fayın 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyor.
Naci Görür sosyal medya hesabından Tunceli'de deprem tehlikesine karşı yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Görür, "Tunceli ve Bingöl cidden risk altında" uyarısında bulunarak şunları kaydetti:
"Arkadaşlar, bugün Hürriyet gazetesinde okudum. Tunceli’de güzel şeyler oluyor. Tunceli Valisi sayın Bülent Tekbıyıklıoğlu’nu tebrik ve takdir ediyorum. Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli’yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil. Bu iş Belediye ile birlikte omuz omuza yapılmalı. Kentin tüm bileşenleri, yani Tunceli’nin halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonomisinin olası depremde ne kadar ve nasıl zarar göreceği araştırılıp tespit edilmeli ve bunlar üzerinde zarar azaltıcı çalışmalar yapılarak deprem dirençli hale getirilmelidir."
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme
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