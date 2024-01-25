https://sputniknews.com.tr/20240125/prof-dr-gorurden-malatyadaki-52lik-deprem-hakkinda-ilk-degerlendirme-1080043907.html
Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme
Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T19:21+0300
2024-01-25T19:21+0300
2024-01-25T19:21+0300
türkiye
deprem
okay deprem
malatya
kahramanmaraş
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden depremle ilgili değerlendirmede bulundu.Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1080038435.html
türkiye
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deprem, okay deprem, malatya, kahramanmaraş
deprem, okay deprem, malatya, kahramanmaraş
Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi" ifadelerini kullandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle” dedi.