https://sputniknews.com.tr/20240125/prof-dr-gorurden-malatyadaki-52lik-deprem-hakkinda-ilk-degerlendirme-1080043907.html

Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Prof. Dr. Görür'den Malatya'daki 5.2'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T19:21+0300

2024-01-25T19:21+0300

2024-01-25T19:21+0300

türkiye

deprem

okay deprem

malatya

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072244555_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_3ddd9f9dfb67bd9b2bb16790b85d8e0b.jpg

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden depremle ilgili değerlendirmede bulundu.Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1080038435.html

türkiye

malatya

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, okay deprem, malatya, kahramanmaraş