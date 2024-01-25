Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
16:10 25.01.2024 (güncellendi: 17:02 25.01.2024)
© AA / Orhan YoldaşMalatya
© AA / Orhan Yoldaş
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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-25
Saat:16:04:04 TSİ
Enlem:38.19917 N
Boylam:38.46 E
Derinlik:13.93 km
Detay:https://t.co/v1FbdhtK6h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakanı: Olumsuz durum yok
Bakan Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından son durumu paylaştı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.
#Malatya #Battalgazi’de 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.… pic.twitter.com/sgVF4WvnDn
'Olumsuz bir durum yok'
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.