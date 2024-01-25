https://sputniknews.com.tr/20240125/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1080038435.html

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T16:10+0300

2024-01-25T16:10+0300

2024-01-25T17:02+0300

türkiye

deprem

malatya

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.İçişleri Bakanı: Olumsuz durum yokBakan Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından son durumu paylaştı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.'Olumsuz bir durum yok'Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240125/3-bolge-icin-8-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-hizi-artiyor-1080017755.html

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