https://sputniknews.com.tr/20240126/memur-emeklilerinin-fark-odemeleri-basladi-dul-ve-yetim-ayligi-ek-odemeleri-de-yatiyor-1080064853.html

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı: Dul ve yetim aylığı ek ödemeleri de yatıyor

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı: Dul ve yetim aylığı ek ödemeleri de yatıyor

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine bugün başlandı. Hesaplara dul ve yetim aylığı... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T13:30+0300

2024-01-26T13:30+0300

2024-01-26T13:36+0300

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Emekli sandığından aylık alanların zam farkı ödemeleri başladı. Bu kapsamda memur emeklilerinin farkları ödeniyor. Memur emeklisi her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Ocak ve temmuz aylarında ise zam farkları hesaplarına yatırılıyor.Aylıklarını Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık tutarında fark ödeniyor. Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara ise 3 aylık tutarında fark veriliyor.Bu kapsamda toplam 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19 milyar 300 milyon lira ödeme yapılacak.Harp ve vazife malulleri, dul ve yetim aylığı alanların da ek ödemelerine başlandı. Harp veya vazife malullüğü kapsamında 2023 yılı için 59 bin 33 kişiye, 992 milyon 900 bin lira ek ödeme sağlanıyor. Ödemeler maluliyet derece ve göstergelerine göre yapılıyor.Nereden alınacak?Belirlenen tutarlar hak sahiplerinin aylık aldıkları banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yatırılıyor.2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosuYüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.Dul ve yetim maaşını kim alabilir?Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

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