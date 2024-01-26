https://sputniknews.com.tr/20240126/mansur-yavas-ankara-halkinin-parasini-ankara-halki-icin-harciyoruz-1080071555.html

Mansur Yavaş: Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz

Mansur Yavaş: Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da kamyoncularla bir araya geldi. Yavaş, 5 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T17:06+0300

2024-01-26T17:06+0300

2024-01-26T17:06+0300

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abb

ankara büyükşehir belediyesi

bütçe

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Mansur Yavaş, Kahramankazan’daki Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyecilerle buluştu.'Ankara'nın parasını çarçur etmedik'Yavaş, buradaki konuşmasında, farklı bir belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık, kimseyi ayırmadık. Kimse verdiğimiz oydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı farklı bir hizmet aldık diyemez. Bizim felsefemizde yok. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz." ifadesini kullandı.Belediye bütçesinin önceki yıllara göre yüzde 50 azaldığını belirten Yavaş, buna rağmen 27 bin 500 emekliye her ay 1000 lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğalgaz yardımı yaptıklarını anımsattı.'En büyük projemiz Ankaralıları zengin etmek'Mansur Yavaş, belediye başkanlığı döneminde, önceki dönemlerde yapıldığı kadar kavşak ve asfaltlama yapıldığını, en büyük hayalinin de Ankaralıları zengin etmek olduğunu kaydetti.Yavaş, "Yaptığımız projelerin hiçbirine kavşağınız hayırlı olsun yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'şu kadar liraya yapmıştır' yazdık. Yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik, inşallah o yönde de çalışıyoruz." dedi.

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mansur yavaş, ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi, bütçe