https://sputniknews.com.tr/20240126/cumhur-ittifaki-ankara-adayi-turgut-altinok-ankara-5-yilda-collesti-agaclar-sokuldu-1080068328.html

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara 5 yılda çölleşti, ağaçlar söküldü

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara 5 yılda çölleşti, ağaçlar söküldü

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok "Ankara 5 yılda çölleşti, yeşil alan ve ağaçlar söküldü" dedi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T15:35+0300

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, esnafı ziyaret etti.Kızılay Metro Altı Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen ve sohbet eden Altınok, diğer esnafa da ziyarette bulundu.Burada açıklamalarda bulunan Altınok, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Yol standartlarının çok yükseldiğini ifade eden Altınok, bu konuda Avrupa ve Amerika'nın üzerinde olunduğunu belirtti.Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu ifade eden Altınok, "Otobüs kuyrukları uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin tamirini yapamıyor, yedek parça yok diye. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Sefer sayısı azaldı. Ankaralı saatlerce soğukta, kuyrukta bekliyor." dedi.Ankara'nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğunu ileri süren Altınok, "Mansur Yavaş'ın '5 yılda Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım' diye sözü var, kendi kitapçığında ve televizyon konuşmalarında. Maalesef Ankara'da yaptığı 5 metro da yoktur." diye konuştu.Altınok, metro ağını hızlı bir şekilde genişleteceklerini ve birçok noktaya otopark yapacaklarını ifade etti.Başkentte otopark probleminin de olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'nın 5 yılda çölleştiğini, yeşil alan ve ağaçların söküldüğünü söyledi.

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turgut altınok, ankara, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim