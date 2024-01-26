https://sputniknews.com.tr/20240126/kastamonuda-otobus-devrildi-feci-kazada-hayatini-kaybedenler-var-1080053358.html

Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kastamonu Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T07:42+0300

2024-01-26T07:42+0300

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türkiye

kastamonu

kaza

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/adanada-44-buyuklugunde-deprem-1080050743.html

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