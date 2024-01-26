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Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kastamonu Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/adanada-44-buyuklugunde-deprem-1080050743.html
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kastamonu, kaza

Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

07:42 26.01.2024 (güncellendi: 08:04 26.01.2024)
© İHAKastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da otobüs devrildi: Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA
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Kastamonu Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
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