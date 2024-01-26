https://sputniknews.com.tr/20240126/adanada-44-buyuklugunde-deprem-1080050743.html

Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 26.01.2024, Sputnik Türkiye

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deprem

türkiye

adana

saimbeyli

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/prof-dr-gorurden-malatyadaki-52lik-deprem-hakkinda-ilk-degerlendirme-1080043907.html

türkiye

adana

saimbeyli

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deprem, adana, saimbeyli , afad