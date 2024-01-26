https://sputniknews.com.tr/20240126/adanada-44-buyuklugunde-deprem-1080050743.html
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:15+0300
2024-01-26T01:15+0300
2024-01-26T01:51+0300
deprem
türkiye
adana
saimbeyli
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/prof-dr-gorurden-malatyadaki-52lik-deprem-hakkinda-ilk-degerlendirme-1080043907.html
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deprem, adana, saimbeyli , afad
deprem, adana, saimbeyli , afad
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
01:15 26.01.2024 (güncellendi: 01:51 26.01.2024)
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.