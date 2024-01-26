https://sputniknews.com.tr/20240126/kassam-tugaylarinin-direnisi-suruyor-bir-haftada-50den-fazla-israil-askeri-oldu-1080057114.html

Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü

Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T10:29+0300

2024-01-26T10:29+0300

2024-01-26T10:29+0300

israil- filistin çatışması

izzeddin el-kassam tugayları

hamas

israil

gazze

gazze şeridi

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/israil-uluslararasi-adalet-divaninin-aleyhimizdeki-soykirim-davasini-reddetmesini-bekliyoruz-1080043266.html

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izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, gazze, gazze şeridi