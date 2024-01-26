https://sputniknews.com.tr/20240126/kassam-tugaylarinin-direnisi-suruyor-bir-haftada-50den-fazla-israil-askeri-oldu-1080057114.html
Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü
Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T10:29+0300
2024-01-26T10:29+0300
2024-01-26T10:29+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
hamas
israil
gazze
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/israil-uluslararasi-adalet-divaninin-aleyhimizdeki-soykirim-davasini-reddetmesini-bekliyoruz-1080043266.html
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izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, gazze, gazze şeridi
izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, gazze, gazze şeridi
Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.
İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.
Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.