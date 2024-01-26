Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/kassam-tugaylarinin-direnisi-suruyor-bir-haftada-50den-fazla-israil-askeri-oldu-1080057114.html
Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü
Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T10:29+0300
2024-01-26T10:29+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
hamas
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102535/94/1025359408_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_9ec641a83543dcba656885fdf993994c.jpg
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/israil-uluslararasi-adalet-divaninin-aleyhimizdeki-soykirim-davasini-reddetmesini-bekliyoruz-1080043266.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102535/94/1025359408_141:0:986:634_1920x0_80_0_0_2ff88808286a5cefd46563ae64f32f50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, gazze, gazze şeridi
izzeddin el-kassam tugayları, hamas, israil, gazze, gazze şeridi

Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor: Bir haftada 50'den fazla İsrail askeri öldü

10:29 26.01.2024
© AAİzzettin El Kassam Tugayları
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
Abone ol
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.
İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.
Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail: Uluslararası Adalet Divanı'nın aleyhimizdeki 'soykırım' davasını reddetmesini bekliyoruz
Dün, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала