https://sputniknews.com.tr/20240125/israil-uluslararasi-adalet-divaninin-aleyhimizdeki-soykirim-davasini-reddetmesini-bekliyoruz-1080043266.html
İsrail: Uluslararası Adalet Divanı'nın aleyhimizdeki 'soykırım' davasını reddetmesini bekliyoruz
İsrail: Uluslararası Adalet Divanı'nın aleyhimizdeki 'soykırım' davasını reddetmesini bekliyoruz
İsrail'in, aleyhinde açılan soykırım davasında kendisine yöneltilen suçlamaların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından reddedilmesini beklediği... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T18:27+0300
2024-01-25T18:27+0300
2024-01-25T18:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
soykırım
uluslararası adalet divanı
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Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.İsrail hükümeti sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz" dedi.UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-israil-aleyhindeki-soykirim-davasina-karsi-cikan-almanya-hakkinda-aciklama-sasirmadik-1079869456.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım, uluslararası adalet divanı
İsrail: Uluslararası Adalet Divanı'nın aleyhimizdeki 'soykırım' davasını reddetmesini bekliyoruz
İsrail'in, aleyhinde açılan soykırım davasında kendisine yöneltilen suçlamaların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından reddedilmesini beklediği belirtildi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.
İsrail hükümeti sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.
Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz" dedi.
UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.