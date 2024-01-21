https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-israil-aleyhindeki-soykirim-davasina-karsi-cikan-almanya-hakkinda-aciklama-sasirmadik-1079869456.html

Rusya'dan İsrail aleyhindeki soykırım davasına karşı çıkan Almanya hakkında açıklama: 'Şaşırmadık'

Rusya'dan İsrail aleyhindeki soykırım davasına karşı çıkan Almanya hakkında açıklama: 'Şaşırmadık'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail lehine davaya müdahil olacağını... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T13:04+0300

2024-01-21T13:04+0300

2024-01-21T13:04+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "Almanya hükümetinin, İsrail'i Gazze halkına soykırım yapmakla suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı çıkma kararı bizi şaşırtmadı. Bu, Berlin'in sonuçları ne olursa olsun İsrail'e her zaman sağladığı koşulsuz destek ışığında gerçekleşiyor" dedi.Berlin'in bu çizgisinin Washington'un tanımladığı gizli dogmalar ve 'kurallara dayalı düzen' arasında uzun süredir önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Zaharova, "Alman elitleri İsrail'e kötülük yaptı. Hükümetin açıklamasında Berlin, Alman tarihinin ve insanlığa karşı işlenen bir suç olarak Holokost'un dikkate alınmasına atıfta bulunarak böylece kendisini insanların kitlesel imhası konularında bir uzman olarak gösterdi" ifadelerini kullandı.Tarihte ciddi suçlar işleyen suçluların ıslah yoluna girip, hukuk dışı tecrübelerini kullanarak benzer vahşetlerin önlenmesine yardımcı olduğu pek çok örnek bulunduğunu fakat Almanya'nın geçmişiyle etkileşimde farklı bir yol izlediğini gördüklerini kaydeden Zaharova, "Yine, 80 yıl önce olduğu gibi, Berlin hükümetinin eylemlerinde ulusal farklılıklara göre yeni, daha sofistike bir düzeye taşınmış insan ayrımı vardı" vurgusu yaptı.Zaharova, Alman yetkililerin davranışlarını kabul edilemez, hukuk dışı ve ahlaka aykırı bulduklarını, ancak en rahatsız edici hususun neo-Nazi uygulamalarının onaylanması ışığında Alman militarizminin yeniden canlanması olduğunu sözlerine ekledi.Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım davası'Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti. Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.Almanya'nın Holokost sorumluluğuAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 Ekim sonrasında İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermelerini, ülkesinin Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna bağlamıştı.Alman hükümeti ülkede Filistin'e destek gösterilerini antisemitizmle mücadele gerekçesiyle engellerken de aynı nedeni öne sürmüştü.Ülkede, bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak” sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.

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almanya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yahudi, avrupa, avrupa birliği, olaf scholz, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova