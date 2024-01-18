https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-uzman-ukrayna-catismasi-fransada-hala-yasayan-neo-nazi-hareketinin-isine-yariyor-1079786971.html
Fransız uzman: Ukrayna çatışması Fransa’da hala yaşayan neo-Nazi hareketinin işine yarıyor
Fransız uzman: Ukrayna çatışması Fransa’da hala yaşayan neo-Nazi hareketinin işine yarıyor
Fransız analist Cyrille de Lattre, neo-Nazi hareketinin Fransa'da hala yaşadığını ve Ukrayna çatışmasının bu hareketin işine yaradığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T15:27+0300
2024-01-18T15:27+0300
2024-01-18T15:27+0300
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Sputnik Afrika’ya konuşan Fransız analist Cyrille de Lattre, Rusya’nın saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesini yorumladı.De Lattre, “Benim ülkemde ne yazık ki hala yaşayan ve bu durumdan faydalanan bir neo-Nazi hareketi var” diye konuştu.‘AB ülkelerinin yaptıkları propagandayı’ da eleştiren de Lattre, “Kendilerini öne çıkarmak ve videolar ile gösteriş yapmak için oraya giden, bizim TikTok savaşçıları dediğimiz birçok kişi var. Kesinlikle hiçbir şeyleri kalmayan gençler da var. Ve bu kitlenin içinde ayrıca bir şeyler yapma arzusu ile yanıp tutuşanlar var, fakat bu insanlara yanlış şeyler öğretiliyor” ifadelerini kullandı.Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçı öldürülmüştüRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkov şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi.Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, "60’tan fazla savaşçı öldürüldü, 20’den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html
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ukrayna, ukrayna krizi, nazi, neo-nazi, fransa, paris, kiev
Fransız uzman: Ukrayna çatışması Fransa’da hala yaşayan neo-Nazi hareketinin işine yarıyor
Fransız analist Cyrille de Lattre, neo-Nazi hareketinin Fransa'da hala yaşadığını ve Ukrayna çatışmasının bu hareketin işine yaradığını belirtti.
Sputnik Afrika’ya konuşan Fransız analist Cyrille de Lattre, Rusya’nın saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesini yorumladı.
De Lattre, “Benim ülkemde ne yazık ki hala yaşayan ve bu durumdan faydalanan bir neo-Nazi hareketi var” diye konuştu.
‘AB ülkelerinin yaptıkları propagandayı’ da eleştiren de Lattre, “Kendilerini öne çıkarmak ve videolar ile gösteriş yapmak için oraya giden, bizim TikTok savaşçıları dediğimiz birçok kişi var. Kesinlikle hiçbir şeyleri kalmayan gençler da var. Ve bu kitlenin içinde ayrıca bir şeyler yapma arzusu ile yanıp tutuşanlar var, fakat bu insanlara yanlış şeyler öğretiliyor” ifadelerini kullandı.
Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçı öldürülmüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkov şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, "60’tan fazla savaşçı öldürüldü, 20’den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü" ifadesi kullanıldı.