https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-uzman-ukrayna-catismasi-fransada-hala-yasayan-neo-nazi-hareketinin-isine-yariyor-1079786971.html

Fransız uzman: Ukrayna çatışması Fransa’da hala yaşayan neo-Nazi hareketinin işine yarıyor

Fransız uzman: Ukrayna çatışması Fransa’da hala yaşayan neo-Nazi hareketinin işine yarıyor

Fransız analist Cyrille de Lattre, neo-Nazi hareketinin Fransa'da hala yaşadığını ve Ukrayna çatışmasının bu hareketin işine yaradığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T15:27+0300

2024-01-18T15:27+0300

2024-01-18T15:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

nazi

neo-nazi

fransa

paris

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079786803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_616ce48cdb07fe6615d87bca9a45dd00.jpg

Sputnik Afrika’ya konuşan Fransız analist Cyrille de Lattre, Rusya’nın saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesini yorumladı.De Lattre, “Benim ülkemde ne yazık ki hala yaşayan ve bu durumdan faydalanan bir neo-Nazi hareketi var” diye konuştu.‘AB ülkelerinin yaptıkları propagandayı’ da eleştiren de Lattre, “Kendilerini öne çıkarmak ve videolar ile gösteriş yapmak için oraya giden, bizim TikTok savaşçıları dediğimiz birçok kişi var. Kesinlikle hiçbir şeyleri kalmayan gençler da var. Ve bu kitlenin içinde ayrıca bir şeyler yapma arzusu ile yanıp tutuşanlar var, fakat bu insanlara yanlış şeyler öğretiliyor” ifadelerini kullandı.Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçı öldürülmüştüRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkov şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi" ifadesine yer verildi.Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, "60’tan fazla savaşçı öldürüldü, 20’den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html

ukrayna

fransa

paris

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, nazi, neo-nazi, fransa, paris, kiev