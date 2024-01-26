https://sputniknews.com.tr/20240126/kahramanmarasta-38-buyuklugunde-deprem-1080084683.html
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T21:44+0300
2024-01-26T21:44+0300
2024-01-26T22:02+0300
kahramanmaraş
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kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
21:44 26.01.2024 (güncellendi: 22:02 26.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.