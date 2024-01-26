https://sputniknews.com.tr/20240126/isvecin-natoya-katilim-protokolunun-onaylanmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1080051479.html
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T02:13+0300
2024-01-26T02:13+0300
2024-01-26T02:13+0300
türkiye
isveç
kuzey atlantik antlaşması örgütü
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
protokol krizi
protokol
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/cumhurbaskani-erdogan-isvecin-uyeligi-kararini-onayladi-1080048945.html
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isveç, kuzey atlantik antlaşması örgütü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, protokol krizi, protokol
isveç, kuzey atlantik antlaşması örgütü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, protokol krizi, protokol
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.
Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.