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İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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isveç
kuzey atlantik antlaşması örgütü
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
protokol krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/cumhurbaskani-erdogan-isvecin-uyeligi-kararini-onayladi-1080048945.html
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isveç, kuzey atlantik antlaşması örgütü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, protokol krizi, protokol
isveç, kuzey atlantik antlaşması örgütü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, protokol krizi, protokol

İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

02:13 26.01.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA
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Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.
Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği kararını onayladı
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