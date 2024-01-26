https://sputniknews.com.tr/20240126/isvecin-natoya-katilim-protokolunun-onaylanmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1080051479.html

İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T02:13+0300

2024-01-26T02:13+0300

2024-01-26T02:13+0300

türkiye

isveç

kuzey atlantik antlaşması örgütü

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

protokol krizi

protokol

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/cumhurbaskani-erdogan-isvecin-uyeligi-kararini-onayladi-1080048945.html

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isveç, kuzey atlantik antlaşması örgütü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, protokol krizi, protokol