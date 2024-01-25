https://sputniknews.com.tr/20240125/cumhurbaskani-erdogan-isvecin-uyeligi-kararini-onayladi-1080048945.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği kararını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği kararını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T22:50+0300
2024-01-25T22:50+0300
2024-01-25T22:53+0300
recep tayyip erdoğan
isveç
nato
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladığı belirtildi.
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recep tayyip erdoğan, isveç, nato
recep tayyip erdoğan, isveç, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği kararını onayladı
22:50 25.01.2024 (güncellendi: 22:53 25.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladığı belirtildi.