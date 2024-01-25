https://sputniknews.com.tr/20240125/tbmmnin-isvec-karari-resmi-gazetede-1080048433.html
TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T22:05+0300
2024-01-25T22:05+0300
2024-01-25T22:19+0300
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son dakika, nato, isveç
TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de
22:05 25.01.2024 (güncellendi: 22:19 25.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.