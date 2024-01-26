https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-dsonun-hamas-ile-gizli-anlasma-iddiasi--1080085012.html

DSÖ, İsrail'in 'DSÖ'nün Hamas ile gizli anlaşma içinde' olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti

DSÖ, İsrail'in 'DSÖ'nün Hamas ile gizli anlaşma içinde' olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T22:07+0300

2024-01-26T22:07+0300

2024-01-26T22:09+0300

israil- filistin çatışması

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

israil

israil-filistin

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulanan Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-gazzede-bugun-bir-trajedinin-100-gunu-1079646420.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, israil, israil-filistin, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi