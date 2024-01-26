https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-dsonun-hamas-ile-gizli-anlasma-iddiasi--1080085012.html
DSÖ, İsrail'in 'DSÖ'nün Hamas ile gizli anlaşma içinde' olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti
DSÖ, İsrail'in 'DSÖ'nün Hamas ile gizli anlaşma içinde' olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T22:07+0300
2024-01-26T22:07+0300
2024-01-26T22:09+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
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X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulanan Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-gazzede-bugun-bir-trajedinin-100-gunu-1079646420.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, israil, israil-filistin, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
DSÖ, İsrail'in 'DSÖ'nün Hamas ile gizli anlaşma içinde' olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti
22:07 26.01.2024 (güncellendi: 22:09 26.01.2024)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin acılarına "göz yumduğu" yönündeki suçlamaları reddettiklerini bildirdi.
X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulanan Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir" ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.