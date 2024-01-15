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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-gazzede-bugun-bir-trajedinin-100-gunu-1079646420.html
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de bugün bir trajedinin 100. günü
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de bugün bir trajedinin 100. günü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü "trajedi" olarak tanımlayarak... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T00:57+0300
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israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
tedros adhanom ghebreyesus
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Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor" değerlendirmesinde bulundu."Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor" diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231217/dso-gazzedeki-36-hastaneden-sadece-8i-kismi-olarak-hizmet-veriyor-1078539260.html
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gazze, gazze şeridi, tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
gazze, gazze şeridi, tedros adhanom ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de bugün bir trajedinin 100. günü

00:57 15.01.2024 (güncellendi: 01:18 15.01.2024)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü "trajedi" olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.
Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.
Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor" diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.
Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
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