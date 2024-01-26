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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/israil-medyasi-abd-ile-israil-arasinda-buyuk-bir-silah-anlasmasi-imzalandi-1080051725.html
İsrail medyası: ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalandı
İsrail medyası: ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalandı
- İsrail medyası, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv'e çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah anlaşması... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T02:36+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Washington'la yapılan anlaşmada yer alan Savunma Bakanlığından İsrailli yetkililerin şu sözlerini aktardı:İsimlerini belirtilmeyen yetkililere göre anlaşma, İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor.Yetkililer, Gazze'deki savaşın ve kuzeyde Lübnan Hizbullah'ıyla çatışmaların devam ettiği bir dönemde imzalanan anlaşmanın "olağanüstü büyüklükte" olduğunu söyledi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240125/israil-uluslararasi-adalet-divaninin-aleyhimizdeki-soykirim-davasini-reddetmesini-bekliyoruz-1080043266.html
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israil, israil-filistin, abd, abd, silah, f-15, f-15, apache helikopteri, f-35
israil, israil-filistin, abd, abd, silah, f-15, f-15, apache helikopteri, f-35

İsrail medyası: ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalandı

02:36 26.01.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu Gazze
İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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- İsrail medyası, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv'e çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Washington'la yapılan anlaşmada yer alan Savunma Bakanlığından İsrailli yetkililerin şu sözlerini aktardı:
"Gazze Şeridi'nde devam eden savaş sırasında ABD ile İsrail arasında dramatik silah anlaşması imzalandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail ordusuna konuşlandırılacağı üç yeni filo ve binlerce mühimmat sağlanacak."
İsimlerini belirtilmeyen yetkililere göre anlaşma, İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor.
Yetkililer, Gazze'deki savaşın ve kuzeyde Lübnan Hizbullah'ıyla çatışmaların devam ettiği bir dönemde imzalanan anlaşmanın "olağanüstü büyüklükte" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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