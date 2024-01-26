https://sputniknews.com.tr/20240126/inci-taneleri-ayca-kimdir-kac-yasinda-inci-taneleri-ayca-nereli-ulku-hilal-ciftci-kimdir-1080062574.html

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T12:39+0300

2024-01-26T12:39+0300

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yaşam

ülkü hilal çiftçi

inci taneleri

dizi

film

oyuncu

yılmaz erdoğan

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Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın oldukça ses getiren projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıktı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı. Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur. Her zaman beğeni toplayan yapımlarda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, Kanal D ekranında yayınlanan Dönence adlı dizide oynadı. Sevilen yapımda otizm teşhisi konulan Gülce karakterine bürünen Ülkü Hilal Çiftçi hayran kitlesi iyice genişledi.Oynadığı yapımlar

https://sputniknews.com.tr/20240126/havadan-cekilen-goruntuler-infial-yaratti-ciftligin-bahcesinde-kafeslere-konulmus-50yi-askin-ceset-1080059152.html

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