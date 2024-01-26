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Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
ülkü hilal çiftçi
inci taneleri
dizi
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oyuncu
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Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın oldukça ses getiren projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıktı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı. Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur. Her zaman beğeni toplayan yapımlarda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, Kanal D ekranında yayınlanan Dönence adlı dizide oynadı. Sevilen yapımda otizm teşhisi konulan Gülce karakterine bürünen Ülkü Hilal Çiftçi hayran kitlesi iyice genişledi.Oynadığı yapımlar
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inci taneleri ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında, inci taneleri'nin ayça'sı ülkü hilal çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, ülkü hilal çiftçi nereli, ülkü hilal çiftçi kaç yaşında, ülkü hilal çiftçi dizi, ülkü hilal çiftçi inci taneleri, inci taneleri ayça
inci taneleri ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında, inci taneleri'nin ayça'sı ülkü hilal çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, ülkü hilal çiftçi nereli, ülkü hilal çiftçi kaç yaşında, ülkü hilal çiftçi dizi, ülkü hilal çiftçi inci taneleri, inci taneleri ayça

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

12:39 26.01.2024 (güncellendi: 12:41 26.01.2024)
© FotoğrafÜlkü Hilal Çiftçi
Ülkü Hilal Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Fotoğraf
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İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın oldukça ses getiren projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıktı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı.

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur. Her zaman beğeni toplayan yapımlarda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, Kanal D ekranında yayınlanan Dönence adlı dizide oynadı. Sevilen yapımda otizm teşhisi konulan Gülce karakterine bürünen Ülkü Hilal Çiftçi hayran kitlesi iyice genişledi.

Oynadığı yapımlar

1.
Tozkoparan İskender (2021)
2.
Lacivert gece ( 2019 )
3.
Alice Müzikali (2019)
4.
Verda (2019)
5.
Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)
6.
Adı: Zehra (2017)
7.
Nerdesin Birader (2017)
8.
Güldüy Güldüy (2016-2017)
9.
Bizim Köy (2017)
10.
Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)
11.
Arkadaşlar İyidir (2016)
12.
Siccin cürmü aşk ( 2016 )
13.
Michael (2016)
14.
Gooes (2015)
15.
Sessiz Yalanlar (2015)
16.
Sen Benimsin (2015)
17.
Kara Kutu (2015)
18.
Göç Zamanı (2015)
19.
Kocan kadar konuş ( 2015 )
20.
Saftirik (2015)
21.
Kara Dayı (2014)
Morg - ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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