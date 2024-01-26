https://sputniknews.com.tr/20240126/inci-taneleri-ayca-kimdir-kac-yasinda-inci-taneleri-ayca-nereli-ulku-hilal-ciftci-kimdir-1080062574.html
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T12:39+0300
2024-01-26T12:39+0300
2024-01-26T12:41+0300
yaşam
ülkü hilal çiftçi
inci taneleri
dizi
film
oyuncu
yılmaz erdoğan
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Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın oldukça ses getiren projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıktı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı. Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur. Her zaman beğeni toplayan yapımlarda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, Kanal D ekranında yayınlanan Dönence adlı dizide oynadı. Sevilen yapımda otizm teşhisi konulan Gülce karakterine bürünen Ülkü Hilal Çiftçi hayran kitlesi iyice genişledi.Oynadığı yapımlar
https://sputniknews.com.tr/20240126/havadan-cekilen-goruntuler-infial-yaratti-ciftligin-bahcesinde-kafeslere-konulmus-50yi-askin-ceset-1080059152.html
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inci taneleri ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında, inci taneleri'nin ayça'sı ülkü hilal çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, ülkü hilal çiftçi nereli, ülkü hilal çiftçi kaç yaşında, ülkü hilal çiftçi dizi, ülkü hilal çiftçi inci taneleri, inci taneleri ayça
inci taneleri ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında, inci taneleri'nin ayça'sı ülkü hilal çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, ülkü hilal çiftçi nereli, ülkü hilal çiftçi kaç yaşında, ülkü hilal çiftçi dizi, ülkü hilal çiftçi inci taneleri, inci taneleri ayça
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
12:39 26.01.2024 (güncellendi: 12:41 26.01.2024)
İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça kimdir, asıl adı ne, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın oldukça ses getiren projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıktı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı.
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur. Her zaman beğeni toplayan yapımlarda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, Kanal D ekranında yayınlanan Dönence adlı dizide oynadı. Sevilen yapımda otizm teşhisi konulan Gülce karakterine bürünen Ülkü Hilal Çiftçi hayran kitlesi iyice genişledi.
1.
Tozkoparan İskender (2021)
5.
Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)
7.
Nerdesin Birader (2017)
8.
Güldüy Güldüy (2016-2017)
10.
Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)
11.
Arkadaşlar İyidir (2016)
12.
Siccin cürmü aşk ( 2016 )
15.
Sessiz Yalanlar (2015)
19.
Kocan kadar konuş ( 2015 )