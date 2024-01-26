https://sputniknews.com.tr/20240126/havadan-cekilen-goruntuler-infial-yaratti-ciftligin-bahcesinde-kafeslere-konulmus-50yi-askin-ceset-1080059152.html

Çekilen görüntüler infial yarattı: Çiftliğin bahçesinde kafeslere konulmuş 50'yi aşkın ceset bulundu

Çekilen görüntüler infial yarattı: Çiftliğin bahçesinde kafeslere konulmuş 50'yi aşkın ceset bulundu

Bir çiftlikte kafesler içindeki cesetleri gösteren son derece ürpertici havadan çekilmiş görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T11:21+0300

2024-01-26T11:21+0300

2024-01-26T11:24+0300

yaşam

ceset

ceset torbası

çiftlik

teksas

abd

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/05/1050503345_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_6ccddb0ae590a68873523596664eccda.jpg

Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ülke bir anda karıştı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda, pek çok cesedin kafesler içinde bir çiftliğin bahçesine dağılmış halde özenle konulduğu görüldü. Birden infial yaratan bu görüntüler, aslında oldukça önemli bir bilimsel araştırmanın 'laboratuvarıydı'. Araştırmalarda hayati bir rol oynayan 26 dönümlük bir açık alan olan Adli Antropoloji Araştırma Tesisi (FARF) Teksas Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından yaptırılmış olup Dr. Michelle Hamilton'ın yönetiminde.Ne işe yarıyor?Burası bağışlanan yaklaşık 50 cesede ev sahipliği yapıyor ve bunların bir kısmı bakteriyel çürüme üzerinde çalışılmak üzere kafeslere kapatılmış kadavralardan oluşuyor.Bu arada, diğer cesetler güneşin altında korunmasız bir şekilde yatıyor, böylece araştırmacılar leş yiyicilerin etkilerini takip edebiliyor.Antropoloji öğrencileri kolluk kuvvetleri ve diğer araştırmacılarla birlikte çalışarak cesetleri inceliyor ve insan çürümesi hakkındaki bilgilerini artırıyor. 2008 yılında açılan laboratuvarda 2017 yılı itibariyle 150 birey üzerinde çalışılma yapıldı. Laboratuvar, sadece ABD'de değil, uluslararası adli bilim camiası için de paha biçilmez bir kaynak görevi görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240126/evinizde-hic-tahmin-etmediginiz-yerlerde-gizleniyor-vucuttaki-isaretler-varliginin-kaniti-olabilir-1080056999.html

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceset, ceset torbası, çiftlik, teksas, abd, dünya