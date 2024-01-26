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https://sputniknews.com.tr/20240126/havadan-cekilen-goruntuler-infial-yaratti-ciftligin-bahcesinde-kafeslere-konulmus-50yi-askin-ceset-1080059152.html
Çekilen görüntüler infial yarattı: Çiftliğin bahçesinde kafeslere konulmuş 50'yi aşkın ceset bulundu
Çekilen görüntüler infial yarattı: Çiftliğin bahçesinde kafeslere konulmuş 50'yi aşkın ceset bulundu
Bir çiftlikte kafesler içindeki cesetleri gösteren son derece ürpertici havadan çekilmiş görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T11:21+0300
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Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ülke bir anda karıştı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda, pek çok cesedin kafesler içinde bir çiftliğin bahçesine dağılmış halde özenle konulduğu görüldü. Birden infial yaratan bu görüntüler, aslında oldukça önemli bir bilimsel araştırmanın 'laboratuvarıydı'. Araştırmalarda hayati bir rol oynayan 26 dönümlük bir açık alan olan Adli Antropoloji Araştırma Tesisi (FARF) Teksas Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından yaptırılmış olup Dr. Michelle Hamilton'ın yönetiminde.Ne işe yarıyor?Burası bağışlanan yaklaşık 50 cesede ev sahipliği yapıyor ve bunların bir kısmı bakteriyel çürüme üzerinde çalışılmak üzere kafeslere kapatılmış kadavralardan oluşuyor.Bu arada, diğer cesetler güneşin altında korunmasız bir şekilde yatıyor, böylece araştırmacılar leş yiyicilerin etkilerini takip edebiliyor.Antropoloji öğrencileri kolluk kuvvetleri ve diğer araştırmacılarla birlikte çalışarak cesetleri inceliyor ve insan çürümesi hakkındaki bilgilerini artırıyor. 2008 yılında açılan laboratuvarda 2017 yılı itibariyle 150 birey üzerinde çalışılma yapıldı. Laboratuvar, sadece ABD'de değil, uluslararası adli bilim camiası için de paha biçilmez bir kaynak görevi görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/evinizde-hic-tahmin-etmediginiz-yerlerde-gizleniyor-vucuttaki-isaretler-varliginin-kaniti-olabilir-1080056999.html
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ceset, ceset torbası, çiftlik, teksas, abd, dünya

Çekilen görüntüler infial yarattı: Çiftliğin bahçesinde kafeslere konulmuş 50'yi aşkın ceset bulundu

11:21 26.01.2024 (güncellendi: 11:24 26.01.2024)
© Flickr / Amy BishopMorg - ceset
Morg - ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Flickr / Amy Bishop
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Bir çiftlikte kafesler içindeki cesetleri gösteren son derece ürpertici havadan çekilmiş görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ülke bir anda karıştı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda, pek çok cesedin kafesler içinde bir çiftliğin bahçesine dağılmış halde özenle konulduğu görüldü. Birden infial yaratan bu görüntüler, aslında oldukça önemli bir bilimsel araştırmanın 'laboratuvarıydı'.
Araştırmalarda hayati bir rol oynayan 26 dönümlük bir açık alan olan Adli Antropoloji Araştırma Tesisi (FARF) Teksas Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından yaptırılmış olup Dr. Michelle Hamilton'ın yönetiminde.

Ne işe yarıyor?

Burası bağışlanan yaklaşık 50 cesede ev sahipliği yapıyor ve bunların bir kısmı bakteriyel çürüme üzerinde çalışılmak üzere kafeslere kapatılmış kadavralardan oluşuyor.

Bu arada, diğer cesetler güneşin altında korunmasız bir şekilde yatıyor, böylece araştırmacılar leş yiyicilerin etkilerini takip edebiliyor.
Antropoloji öğrencileri kolluk kuvvetleri ve diğer araştırmacılarla birlikte çalışarak cesetleri inceliyor ve insan çürümesi hakkındaki bilgilerini artırıyor. 2008 yılında açılan laboratuvarda 2017 yılı itibariyle 150 birey üzerinde çalışılma yapıldı. Laboratuvar, sadece ABD'de değil, uluslararası adli bilim camiası için de paha biçilmez bir kaynak görevi görüyor.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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